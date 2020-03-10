Samsun ‘Vasiyete’ sahip çıktı

Atatürk’ün hayatının bilinmeyen yönlerini anlattığı 'Vasiyet' adlı tek kişilik tiyatro oyununu Samsun'da sahneledi. ADD Devrek Şube Başkanı ve Zonguldak Belediye Meclis Üyesi Okan Onur tarafından sahnelenen oyun izleyiciler beğeni topladı. Oyun bitiminde Onur, 'Vasiyet' adlı kitabını da hayranlarına imzaladı.

ADD Devrek Şube Başkanı ve Zonguldak Belediye Meclis Üyesi Okan Onur'un, Atatürk'ün hayatının bilinmeyen yönlerini anlattığı ‘Vasiyet’ adlı tek kişilik oyununu Samsun'da sahneledi. Milli mücadelenin başladığı kentte ilk kez sahneye konulan oyun büyük beğeni topladı. Vasiyet oyununun ülke genelinde yoğun ilgi gördüğünü dile getiren Okan Onur, Mart ayının sonunda Vasiyet oyununun birinci bölümünün biteceğini belirterek bundan sonra tamamen Atatürk'ün hayatının anlatıldığı Vasiyet'in ikinci bölümüne geçeceğini söyledi.

YAŞADIĞIM SÜRECE ATATÜRK’Ü ANLATACAĞIM

Atatürk üzerine yazılmış yaklaşık 300 eserden derleme yaparak yazdığı ‘Vasiyet' adlı kitabını da oyundan sonra seyircilere imzalayan Okan Onur, “ Atatürk'e olan özlemin ne denli ciddi boyutlara geldiğini canlı olarak yaşıyorum. Mustafa Kemal Atatürk’e gösterilen sevginin ve enerjinin mutluluğunu tarif edemiyorum. Gittiğimiz her yerde büyük bir ilgi ile karşılaşıyoruz ve bu projeye imza atmanın çok büyük bir mutluluğunu yaşıyoruz. Ömrümüz elverdikçe yurdumuzun her karışını dolaşıp Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatmaya devam edeceğim” dedi.

VASİYET 3 BÖLÜMDEN OLUŞUYOR

Onur’un tek başına sergilediği oyun, Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatına dair bilinmeyen yönlerini anlatılıyor. Üç bölümden oluşacak bir prodüksiyonun ilk bölümünü oluşturan gösterimde, Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu yıllardaki toplumsal koşullar ve aile ilişkileri ele alınıyor. Anlatıma müzik ve sinevizyon gösterimi de eşlik ediyor.