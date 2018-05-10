Samsun’dan İtalya’ya bir opera yolculuğu

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OperaCamion projesi kapsamında Roma’nın kenar mahallelerine ve çevredeki kasabalara, kamyonla opera sahnesi taşınıyor. Operaya gidemeyenlerin ayağına operayı götüren bu mobil sahne, operanın “elitist” algısına zıt bir sahne ve kostüm tasarımıyla da mahallelilerin kendilerini yabancı hissetmemesini sağlamaya çalışıyor. 26 yaşındaki Murat Can Güvem de bu proje kapsamında Sevil Berberi ve Don Giovanni operalarında Roma ve çevresindeki meydanlarda sahne aldı. Güvem’in Don Ottavio’yu canlandırdığı Don Giovanni prodüksüyonu, bugünlerde ise meydanlarda değil, Teatro dell’Opera’ya ait Teatro Nazionale salonunda sahneleniyor. Murat Can Güvem OperaCamion projesini, “Projenin asıl amacı hiç opera görmemiş insanları çekmek. İnsanlar çimenlere oturarak ya da sandalyesini alıp meydanlara gelerek opera izliyor” diye anlatıyor.

İşletme mezunu bir opera sanatçısı

26 yaşındaki Güvem, Ankara’da doğduktan sonra Samsun’da büyümüş ve burada liseye devam ederken Türk sanat müziğiyle ilgilenmeye başlamış. Tam da bu sırada Samsun’da bir opera evi açılmış. Güvem, “bir diploma sahibi olabilmek için” İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü’ne girse de Samsun’daki bu opera evine de gidip gelmeye, özel derslerle kendisini geliştirmeye başlamış. Sonunda üniversitenin 3. sınıfındayken bir master-class için İtalya’ya gelmiş. Roma’da kendisini dinleyen eğitmenlerin sesinin kalitesini beğenmesi üzerine de kariyerine bu yolda devam etmeye karar vermiş. BBC Türkçe’den Övgü Pınar’a konuşan Murat Can Güvem, kamyonla operayı şehir dışına taşıma projesinin amacının “hiç opera görmemiş insanları çekmek” olduğunu söyledi. Üniversiteyi bitirmek için Türkiye’ye dönüp mezun olduktan sonra da tekrar Roma’ya gelmiş. Halen Roma’nın en prestijli müzik okullarından Santa Cecilia Akademisi’nde eğitim alıyor. Bu sırada da Verona’dan Bari’ye ve Sicilya’ya kadar birçok İtalyan kentinde sahne almış.

Murat Can Güvem, gelecek için hayallerini anlatırken de “Benim en genel amacım bu işte en üst noktaya ulaşmak. Bu üst noktayı nasıl tanımlayabilirim bilmiyorum ama dünyanın çeşitli ‘A plus’ sahneleri var, bu sahnelerde boy göstermek en büyük hayallerimden biri. Bu La Scala olabilir, Metropolitan olabilir, Royal Opera House olabilir. Ve şu ana kadar da bu yolda adımlar attığıma inanıyorum, Roma’da Teatro dell’Opera da güzel bir adım, buraya ulaşmak da beni çok mutlu etti” diyor.