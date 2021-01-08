Sanal dedektifler sanatı keşfedecek

İstanbul Modern Sanat Müzesi, 2015-2018 yılları arasında Karaköy'deki eski binasında ziyarete açılan “Sanatçı ve Zamanı” sergisini, özel olarak tasarlanan “Sanal Dedektifler” adlı eğitim programı kapsamında çocuklarla buluşturuyor.

4 BÖLÜMDEN OLUŞUYOR

Programa; TAİDER Aile İşletmeleri Derneği desteğiyle Türkiye'nin her yerinden bütün çocuklar ücretsiz erişebiliyor. 4-7 yaş grubu çocuklu aileler ve 8-12 yaş çocuklara özel tasarlanan “Sanal Dedektifler” dört bölümden oluşuyor.

Öykü Gülersönmez'in seslendirdiği Sesli Tur, sanat yapıtlarının özelliklerini bulmacalarla işleyen eğlenceli bir oyundan oluşuyor. Sanat yapıtlarına dikkatli bakmayı teşvik eden Soru Kartları, yapıtları incelemeye yönelik sorular içeriyor.

Bilgi Kartları ise çocukların sanat çalışmasının ayrıntılarını keşfetmeleri ve sanatçının hayat hikayesini öğrenmeleri için hazırlandı. Sanal tur içinde yer alan ‘Sanatçıların İzinde' adlı etkinlik videoları ise çocuklara, sanat çalışmalarından ilham alarak evde yapabilecekleri etkinlik önerileri sunuyor.

10 YAPIT YER ALIYOR

“Sanal Dedektifler” İstanbul Modern Sanat Müzesi Koleksiyonu'nda yer alan 10 yapıta odaklanıyor: Fahrelnissa Zeid'den “Soyut” (Geçicilik…Su…Güneş); İnci Eviner'den “Yeni Vatandaş I- II- III”; Handan Börüteçene'den “Kendini Bana Getir”, Seyhun Topuz'dan “Kırmızı V”, Cihat Burak'tan “O Diyar ki Onda Acayiplikler Olur”, Bedri Rahmi Eyüboğlu'ndan “Han Kahvesi”, Tomas Saraceno'dan “80SW/Uçan Bahçe/Hava-Limanı-Şehri”, Olafur Eliasson'dan “Red emotional globe”, Seçkin Pirim'den “Derin” ve Ömer Uluç'tan “3 Erkek, 4 Kadın, Ziyaretçiler”.

İstanbul Modern bu eğitim programı kapsamında, sanal turu deneyimleyen çocukları, en çok etkilendikleri sanat çalışmasından yola çıkıp resim yapmaya davet ediyor. Bu çalışmalarını müzenin web sitesinde sergileyebilen çocuklar, “Sanal Dedektifler” dahil üç farklı projeye katıldıklarında “Sanata Sarıl Katılım Belgesi”ni dijital olarak almaya hak kazanıyor.