Sanat Dünyamız sanal dünyada

Yapı Kredi Yayınları, Sanat Dünyamız dergisinin Mayıs – Haziran sayısının tamamını erişime açtı. 1974'ten bu yana yayımlanan dergi, ilk kez çevrimiçi olarak okurlara sunuluyor.

Yapı Kredi Yayınları, ‘Kitap Hayattır' sloganıyla Twitter, Facebook, Instagram hesaplarında ve YouTube kanalında kitaplarından sayfalar ve yazarlarından videolar paylaşıyor. Yapı Kredi Yayınları çocuk kitabı yazar ve çizerlerinin okurları için hazırladığı videolarda bu hafta Feridun Oral'ın hazırladığı “Bir Lokmalık Filmler” var. Hayat dolu çizgileriyle çocuklar için büyülü dünyalar yaratan Feridun Oral’ın “Bir Lokmalık Filmler”i “Farklı Ama Aynı” ile devam ediyor.



SANAT DÜNYAMIZ DİJİTAL ERİŞİMDE AÇILDI

Yapı Kredi Yayınları, Sanat Dünyamız dergisinin Mayıs – Haziran sayısının tamamını erişime açtı. 1974’ten bu yana yayımlanan dergi, ilk kez çevrimiçi olarak okurlara sunuluyor.

Sanat Dünyamız dergisi, 176. sayısında kapağına ses sanatına odaklanan Sesli İşler dosyasını taşıdı.

SERGİ

Belçika Ku Leuven Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Luc Sels, 12 Mayıs Salı günü Yapı Kredi Kültür Sanat'ın Twitter, Facebook ve Instagram sayfalarında disiplinler arası bir araştırma macerası olan Bir Zamanlar Toroslar’da: Sagalassos sergisini anlatıyor. 15 Mayıs Cuma günü Yapı Kredi Kültür Sanat'ın Twitter, Facebook ve Instagram sayfalarında Bir Zamanlar Toroslar’da: Sagalassos sergisi için çekilen drone görüntüleri ile bu nefes kesici antik kentin güzelliği gözler önüne seriliyor.

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, şu ana kadar Bir Zamanlar Toroslar’da: Sagalassos, Hoşgeldin Gazi, Turhan Selçuk Retrospektifi, Tombak, Orhan Pamuk ‘Balkon' ve İlhan Berk 100 Yaşında gibi ses getiren sergilerinin üç boyutlu sanal turlarını sanatseverlere açtı.

NAHİD SIRRI ÖRİK ANILACAK

Nahid Sırrı Örik (1895-1960) edebiyattan resme, tiyatrodan tarihe uzanan geniş bir alanda birbirinden değerli eserler ortaya koymuş bir yazarımız. kitap-lık dergisi, ölümünün 60. yıl dönümü vesilesiyle Ocak-Şubat sayısında Nahid Sırrı'yı kapsamlı bir dosyayla ele almıştı. Dosyaya katkıda bulunan Bahriye Çeri, Hasan Bülent Kahraman, Nilgün Firidinoğlu, Serdar Soydan ve derginin editörü/yazar Murat Yalçın, 13 Mayıs Çarşamba günü Yapı Kredi Kültür Sanat'ın YouTube kanalında kültür tarihimizin bu önemli kişiliğini anmak üzere bir araya geliyorlar.



EDEBİYATIN USTALARI İLE KLASİK TÜRK MÜZİĞİ BİR ARADA

“Çok sevdiğimiz bir şarkıcının sesini duymak gibidir bir yazarın sesini duymak” der Murathan Mungan. Ve kendi metinlerinde çok sevdiği şarkıcıların, şarkıların, bestekâların, güfte yazarlarının sesini sık sık duyurur. Medeni Aziz Efendi, Sevim Şengül, Nikoğos Ağa, Şevki Bey onun eserlerinde karşımıza çıkan bestecilerden bazılarıdır. Edebiyatımızın usta isimlerinin eserleriyle klasik Türk müziğini bir araya getiren Harf'ten ve Nota'dan başlıklı dinleti dizisinin bu programında, işte bu şarkıları dinleyeceğiz. Konser 16 Mayıs Cumartesi saat 17:00'da YouTube kanalında.