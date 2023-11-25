Sanat dünyası bu polemiği konuşuyor: ‘Müziği keserseniz sıradan bir ekran koruyucu’

Dünyaca ünlü dijital medya sanatçısı Refik Anadol ile Pulitzer Ödüllü eleştirmen Jerry Saltz arasındaki polemik, sanat dünyasında büyük ses getirdi. Saltz'ın eserlerini "Müziği keserseniz sadece sıradan bir ekran koruyucu" diyerek alaya aldığı Refik Anadol, "Ben herkesim, sen hiç kimse değilsin" sözleriyle eleştirmene sert yanıt verdi.

Sozcu.com.tr

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Sanat dünyası Türk dijital medya sanatçısı Refik Anadol ve Pulitzer Ödüllü eleştirmen Jerry Saltz arasındaki polemiği konuşuyor.

New York dergisinin kıdemli sanat eleştirmeni Saltz, Refik Anadol’un ABD’deki sergisiyle ilgili eleştirisiyle sosyal medyada bir anda gündem oldu. Saltz, geçen hafta sosyal medya platformu X’te “Refik Anadol’un milyonlarca dolarlık sıkıcı vasat gösterisi, derme çatma ve aynalardan oluşan bir salondan ibaret. Kısaca yutturmaca sanatını değiştiriyor. Müziği keserseniz sadece sıradan bir ekran koruyucu. Bana hava hoş. Bütün sanatçıların başarılı olmasını isterim. İyi, kötü ve çok kötü” mesajını paylaştı.

Bu sözler bir anda sanat dünyasında gündeme yerleşirken sosyal medyada da büyük tartışma yarattı.

‘SEN HİÇ KİMSESİN’ YANITI OLAY OLDU

Refik Anadol eleştirmene yanıtında şunları yazdı:

“Sözlerinin benim için hiçbir anlamı yok @jerrysaltz. Benimle hiç konuşmadın, stüdyomu hiç ziyaret etmedin, kim olduğuma, neden ve nasıl sanat yarattığıma dair hiçbir fikrin yok. Ama şunu söyleyeyim, eserlerimi kalbimle yaratıyorum! Ve bunu öğrenmek için ÇALIŞMALISIN, ARAŞTIRMALISIN, KONUŞMALISIN! Geldiğiniz dünya değişti! Yeni dünya aydınlık, yeni dünya kapsayıcı, yeni dünyanın kapıları yok! Ben, benim topluluğumu ifade ederim! Herkes, herhangi biri, her yaş ve her kültür için sanat yapıyorum! Ben herkesim! Sen hiç kimsesin!”

Ünlü eleştirmen de buna şu yanıtı verdi: “Canlarım, hakkında yazmadan önce asla “sanatçıyı ziyaret etmem”. Hakkında yazmadan önce asla sanatçıyla konuşmam. Ayrıcalıklı olmayan diğer izleyiciler gibi ben de olabildiğince özgür ve doğru tepki vermek istiyorum. Kendi başıma. Gördüğümü söyleyeceğim. Eğer aynı fikirde değilsen tamam.”

Saltz ayrıca “Refik Anadol’un çalışmalarını sevmiyorum ve nedenini de tam olarak söyledim. Yapay zeka sanatını seviyorum. Tüm araçları ve teknolojileri seviyorum! Ben yalnızca bir sanatçının eserini malzeme ve araçlarıyla ilgili olarak eleştiriyorum. Siz onu seviyorsanız bu sizin için güzel. Ben vasat buluyorum” mesajını da yayınladı.

Saltz, bir başka mesajında da Türk sanatçının çalışmalarına benzer bir görüntüsünü “Bu benim. Refik Anadol’dan çok daha iyi” notuyla paylaştı.

Sosyal medyada Saltz’ı stüdyosuna davet eden Anadol ise, son mesajında “İnsanlar ŞİMDİ

@jerrysaltz ile güzel bir diyalog içinde olduğumuzu bilmiyorlar! :) Bu kamusal diyaloğa katıldığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Dijital alanda çalışan her sanatçıya en iyi dileklerimi sunuyorum! Bu şekilde hep birlikte büyüyoruz. Gelecek parlak!” ifadelerini kullandı.

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