Sanat dünyası corona virüsünün etkilerini konuştu

İyilik İçin Sanat Derneği’nin ‘Corona virüsünün Türkiye Güncel Sanat Ortamına Etkileri’ başlıklı paneli, Ege Yapı'nın Cer İstanbul projesinde yer alan Atölye Cer’de düzenlendi. Panelde konuşan İyilik İçin Sanat Derneği Başkanı Selin Bozkurt, tüm dünyadaki sanatsal aktiviteler iptal edilirken, aynı şeyin Türkiye’de de yaşanmasının doğal olduğuna değinerek, “Sanatın sosyal ve paylaşım boyutunda gelecek iki ay boyunca yüz yüze iletişim yerini salgına karşı daha güvenli olan dijital iletişime bırakacak. Bu global krizin mecbur kıldığı toplumdan izole yaşam tarzı sanatçılar için atölyelerinde daha çok eser üretebilme fırsatı yaratacak. Böylece global salgın sonrası dönemde yepyeni eserlerle, sanatsal aktivitelerde patlama yaşanacağını tahmin ediyorum” dedi..

Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli ise 4-5 hafta sakin kalınması gerektiğine değinerek, “Mayıs ayı ve sonrasının olumluya gideceğini öngörmekteyim. Sanat piyasaları yönünden çok daha olumlu olacağını tahmin ediyorum” diye konuştu.

‘ONLINE SANAT FUARLARININ ZAMANI OLACAK’

Sanatçı Aslı Özok ise bu sene 50. yılını kutlayan Artbasel’in HongKong ArtBasel etkinliğini corona virüsü sebebiyle yapmaktan vazgeçtiğini belirterek, şöyle dedi: “Bence online sanat fuarları, sergiler ve müzayedelerin zamanı olacak. Sanatçıları atölyelerinde resim yapacakları bir dönem bekliyor. Yurtdışını nasıl etkiliyorsa, Türkiye de aynı şekilde etkilenecektir. Sanatçı her yerde sanatçı, insan her yerde insan ve tüm dünyayı etkileyen bu durum ve panik hali geçtiğinde, tekrardan her şey normale dönecektir.”

Heykeltraş Tuğrul Selçuk ise corona virüsünün sergilerdeki ziyaretçi sayısını düşüreceğini ifade ederek, “Sanatçılar virüs kapmadığı sürece üretmeye devam eder” dedi.

‘DİJİTALE ÖZEL BİR YÖNELME OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM’

Merkur ve Art Weeks Akaretler’den Sabiha Kurtuluş, bu dönemde sanat piyasasının canlanacağını düşündüğünü söyledi: “Belki açılışlar için sıkıntı olacaktır. Eminim bu dönemde en çok ona dikkat edilecektir ancak galeri ziyaretlerinin daha yoğun olacağını öngörüyorum. Galeride tabii ki uzaktan temas ve dezenfektasyon önlemlerimizi aldık. İtalya ya da İran gibi bir durum gerçekleşmezse galeri ziyaretlerinde sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum. Dijitale özel bir yönelme olacağını da düşünmüyorum. Zaten bir süredir online satışlar daha küçük boy satışlar için gündemde…”

‘CİDDİ ANLAMDA ETKİLEYECEK’

Küratör Denizhan Özer’in açıklamaları ise şöyleydi: “Türkiye güncel sanatını ciddi anlamda etkileyeceğini düşünüyorum. Haberin yayınlandığı ilk gün itibariyle Türkiye’nin en büyük kurumlarının çalışanlarına yazılı uyarı maili göndererek, etkinliklere konuşmacı ya da katılımcı olmamaları şeklinde uyarmaları neticesinde gerçekleşecek etkinliklerin iptal edilmesiyle süreç başladı. 24 saat içinde ulusal ve uluslararası 4 projem virüs ve ekonomik boyutları sebebiyle iptal edildi, ertelendi. Keza yurtdışındaki projelerde de milyonlarca dolarlık kayıplar yaşanmaya başladı. Mayıs ayında düzenlenecek Venedik Tasarım Bienali Ağustos ayına, Güney Kore’deki etkinlik ise Haziran’dan Eylül ayına alındı. Konya’da düzenlenecek sergi durduruldu. Devam eden Şaman İzleri sergisi için birkaç nokta planlanırken bulunduğu yerle sınırlı kalacak gözüküyor. Durumun boyutu bana göre sanat ortamını derinden etkileyecek.”