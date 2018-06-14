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Sanat dünyasının acı kaybı… Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel vefat etti
Sanat dünyasının acı kaybı… Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel vefat etti
Hastanede bir süredir tedavi gören 78 yaşındaki oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel, vefat etti.
Kültür Sanat 14 Haziran 2018 - 15:37

Kurtlar Vadisi Vatan, Sakarya Fırat, Kalp Gözü gibi dizilerden tanınan oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel’in vefatını Onur Akay duyururken, Adıgüzel’in bir süredir hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

Adıgüzel’in cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Fatih Camii’nden kaldırılacak.

Adıgüzel, bugüne kadar Kalp Gözü, Kurtlar Vadisi Vatan, Sakarya Fırat, Bir Sepet Elma, Eyüp Sultan Yolcusu, Hacı Bayram Veli ve Güz Gülleri gibi yapımlarda rol aldı.

Son güncelleme: 14:44 - 15.06.2018
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