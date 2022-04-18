Sanat eseri gibi kütüphane

İsviçre'deki St. Gallen Manastırı, uzun yıllar Batı Avrupa'nın en önemli entelektüel merkezlerinden biri olmuş. Bunun nedeni, dünyanın en büyük ortaçağ kütüphanelerinden birine ev sahipliği yapması.

Sozcu.com.tr

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Kilise 7. yüzyılda İrlandalı keşiş Gallus tarafından kuruldu. Bin yıldan fazla bir süre boyunca dini metinlerin disiplinli bir şekilde tefekkür edilmesi emrini gerektiren Aziz Benedict’in kuralını uygulaması, yüzyıllar içinde kitap koleksiyonunun da zenginleşmesini sağlayarak dikkat çekiyor.

Günümüzde kütüphane, 2.100 el yazması, 1.650 incunabula (1501 öncesinde Avrupa’da basılmış olan kitapları, sayfaları veya resimleri belirtmek için kullanılan bir terim), 1500 kadar basılı eser ve 1501 ile 1520 yılları arasında basılmış erken baskılar da dahil olmak üzere toplam 170.000 civarında kitap ve diğer medyaya sahip.

Kütüphane giriş kapısının üzerinde Yunan oymacılığıyla yazılı, ‘ruh için güvenli bir sığınak’ ibaresi yer alıyor. Mevcut kütüphane, kilisenin 18. yüzyılda mimar Peter Thumb tarafından Barok tarzında yenilenmesi sonucu ortaya çıkmış.

Kütüphaneyi özel kılan unsurlardan biri de zengin kütüphanesi kadar mimarisi ve iç süslemeleri. Kütüphanenin yerinde Rokoko süslemeler bulunuyor. Oyma kitaplıklar duvarların iki tarafını iki seviyede kaplarken, tavandaki freskler dinsel öğeleri içeriyor.

Kütüphanenin yer aldığı manastır binası, 1983 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine eklenmişti.

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