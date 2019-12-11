Profesyonel iş yaşamına 20 yıldır mali müşavir ve denetçi olarak devam eden Bâlâ Hatun Usuğ, suluboya eserlerini Levent Spor Kulübü’nde düzenlenen karma sergiyle sanatseverlerin beğenisine sundu.

Bâlâ Hatun Usuğ, suluboya eserlerini Levent Spor Kulübü'nde 20 Aralık Cuma gününe kadar sergilenecek. Eserler, bu tarihten sonra Londra'da Vauxhall'da sergilemeye devam edecek.



Resim çalışmalarına 2015 yılında başlayan Bâlâ Hatun Usuğ, iş çevreleriyle İstanbul ve Londra'daki ofislerinde bir araya geldiği dönemlerde özellikle suluboya tekniğinin ilgi çektiğini fark ederek malzeme seçimini suluboyadan yana kullandı. Ressam Saim Altuncu ile tekniğini geliştiren sanatçı sergide 12 eserini sanatseverlerle buluşturuyor. Usuğ, sergiye dair değerlendirmesinde suluboyayı özellikle seçtiğini, profesyonel mesleği olan mali müşavirlikle suluboya resim arasında benzerlik olduğunu, her iki disiplinin de hata affetmediğini vurguladı.

‘SANAT, TOPLUMSAL BARIŞ AÇISINDAN ÖNEMLİ’

Bâlâ Hatun Usuğ, serginin açılış kokteylinde yaptığı konuşmasında, “Sanat geliştirir, iyileştirir ve birleştirir. Sanatın yaygınlaşması, ulaşılabilir olduğu, geniş halk kitlelerinde kabul görmesi toplumsal barış açısından önem taşıyor” dedi.