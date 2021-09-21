‘Sanat Güneşi’ Zeki Müren yaşama veda ettiği yerde anılacak

Şarkıları dillerden hâlâ düşmeyen 'Sanat Güneşi' Zeki Müren yaşama veda ettiği yerde İzmir Kültürpark'ta düzenlenecek etkinlikle anılacak.

Sozcu.com.tr

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24 Eylül 1996’da TRT İzmir Televizyonu’nun Kültürpark’taki stüdyolarında kendisi için düzenlenen tören sırasında geçirdiği kalp kriziyle hayata gözlerini yuman Türk müziğinin ‘Sanat Güneşi’ Zeki Müren, vefatının 25. yıl dönümünde özel bir konserle anılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği konser, 24 Eylül saat 20.00’de İzmir Sanat’ta olacak. Gecede Erol Gönüldaş ve saz arkadaşları eşliğinde Yeşer Karasu, Aslı Erzurumlu ve Göksenin Çakmak solist olarak yer alacak. Zeki Müren şarkılarının seslendirileceği konser ücretsiz olacak. Giriş için QR kodlu biletler kultursanat.izmir.@bel.tr’den alınabilir.

Sanata olan katkılarından dolayı 1991 yılında ‘Devlet Sanatçısı’ unvanıyla ödüllendirilen Zeki Müren, Türkiye’de verilmeye başlanan Altın Plak Ödülü’nün de ilk sahibi olmuştu.

Müren, müzik hayatı boyunca 600’ü aşkın plak ve kaset doldurmuş, 300’ü aşkın şarkı bestelemişti.

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