Sanat müziği söyleyen Ugandalı

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İsmail AKDUMAN / SAMSUN

Atakum Belediyesi TSM Korosu, 2018 yılının son konserini Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde verdi. Kalabalık bir seyirci topluluğu karşısına çıkan ve 58 kişiden oluşan gönüllü koro, büyük beğeni topladı. Ancak 3 aydır koroda olan 29 yaşındaki Ugandalı Simon Peter Ssendawula, ayrı bir ilgiyle karşılandı.

Bir TSM Korosunda olan ilk siyahinin kendisi olduğunu dile getiren Ssendawula, 5 yıl önce yüksek lisans yapmak için Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne geldiğini söyledi. Yüksek lisansı bitirdikten sonra Samsun’da kalan ve okullarda usta öğretici olarak İngilizce dersine giren Simon Peter Ssendawula, “Amatörce şarkı söylüyordum. Müziği seviyorum. 3 ay önce bir arkadaşım beni buraya getirdi. Hafta 2 gün çalışmalara katıldım. Hocam ve koroda bulunan arkadaşlarım bana çok yardımcı oldular. Bana destek verdiler. Beni hiç dışlamadılar. Konserde çok heyecanlandım. ‘Hatırla Sevgili’ adlı parçayı okurken çok keyif aldım. Konserden sonra izleyiciler bana çok ilgi gösterdi. Çok mutlu oldum” dedi.



ZEKİ MÜREN HAYRANI

TSM ile tanışmadan önce Türk pop müzikleri dinlediğini dile getiren Ugandalı genç, “3 ay öncesine kadar Emre Aydın dinliyordum. Şimdi Zeki Müren, Muazzez Abacı dinliyorum. Sanat müziği ruhumu dinlendiriyor. Ve çok seviyorum” diye konuştu.

7 yıldır koroya şeflik yapan Volkan Sağlam; koroda muhtar, doktor, emekli kaymakam, öğretim üyesi gibi değişik meslek gruplarından insanlar bulunduğunu dile getirerek “Koroda bulunan bir arkadaşım Simon’u getirdi. Önce bizi dinledi. Sonra kendisi de söylemek istedi. Koroya dahil ettik. Konserde söylemesi kolay bir parça seçtik. Kendisi de güzel okudu. Bizim için de güzel bir deneyim oldu” dedi.

Sağlam, Ugandalı Simon Peter Ssendawula ile şan derslerine de başladıklarını söyledi.