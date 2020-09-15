Sanat sosyolojisinin önemli eseri yayında

Sanatın Kuralları, konusunu Flaubert ve modern yazından alan, dünyanın önde gelen sosyal teorisyenlerinden Pierre Bourdieu tarafından kaleme alınmış sanat sosyolojisi alanında önemli eserlerden biri…

19’uncu yüzyılın ortalarından günümüze yazın ve sanat tarihine bir pencere açan yazar, özgün bir sanat teorisi geliştirdi ve sanat ile toplumsal ilişkinin yapıları arasındaki bağlantıyı görmeyi reddedenlere karşı güçlü argümanlarla karşılık verdi. Bourdieu'nün ortaya koyduğu gibi sanatın yeni özerkliği bu yapılardan birini oluşturuyor, toplumsal yapıyla olan bağlantıyı karmaşıklaştırıyor, ama onu asla saf dışı bırakmıyor.

Yazarların, eleştirmenlerin ve yayıncıların birbirleriyle yüzleştikleri mücadele içinde yazın ve yazar adına Bourdieu farklı bir bakış açısı sunuyor.