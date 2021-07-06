Sanat tarihi adına yeni bir keşif: Van Gogh hakkında bildiklerinizi unutun

Vincent Van Gogh’un hayatıyla ilgili bir keşif, sanatçının sanıldığından daha az uyumsuz olduğunu ve ebeveynlerinin yaşadığı Hollanda köyündeki insanlarla sosyalleştiği bir hayatı olduğunu gösteriyor.

Yerel bir mimar ve bas tromboncusu olan Arie van Kuijk, sanat dünyasını şoke eden bir keşifte, sanatçının bir sicilde Nuenen’in ilk bandosunun onursal kurucu üyesi olarak yer aldığını ve köyün orkestrasında olduğunu ortaya çıkardı. Grup; çoğunlukla üflemeli çalgılar çalan 30 müzisyenden ve yılda iki kez mali katkılar ödeyen 68 onursal üyeden oluşuyordu.

BİLDİĞİMİZ VAN GOGH İMAJI YIKILABİLİR

Van Gogh uzmanı ve sanatçı hakkında birçok kitabın yazarı olan Martin Bailey, “Kayıt defterinin keşfi önemli, çünkü Nuenen’de bir yabancı olarak sahip olduğumuz Van Gogh imajının bir tür efsane olabileceğini düşündürmekte” dedi.

Yeni buluş, 1884 yazında, Van Gogh’un depresyonunu geride bıraktığını, sanatsal çalışmalarına hızla başladığını ve yerel manzaraları çizmek ve boyamak için gezilere katılan saygın bir yerel kadın olan Margot Begemann’a aşık olduğunu doğrular gibi görünüyor.

Şimdiye kadar bilinen hikayede Van Gogh, Kuzey Brabant bölgesindeki Nuenen’e Aralık 1883’te Lahey’deki alkolik bir hayat kadınıyla yaşadığı ilişkisinin sona ermesinden sonra 29 yaşında geldi.

Eylül 1885’e gelindiğinde Van Gogh, topluluğun bir direği olmaktan çok uzaktı. Hatta bir modelini zorlayarak beraber olmakla suçlandı. Kasım ayında da dışlanmış bir Van Gogh olarak yoksulluk içinde yaşamak için Antwerp’e taşındı.

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