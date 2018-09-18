Sanat ve eğlence parka taşınıyor

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Nişantaşı Sokak Fest, Şişli Belediyesi ev sahipliğinde ve Park Sanat Cafe iş birliğinde, 21-22-23 Eylül'de Maçka Sanat Parkı'nda gerçekleşecek. Festivale giriş, konserler ve etkinlikler ücretsiz olacak. Sanatçıların konserleri, yoga-meditasyon seansları, sokak lezzetleri, tasarım standları etkinlikte olacak.

Etkinlik kapsamında Baba Zula, Mercan Dede, Nusaibin, Islandman, Kozmonotosman ve Kaan Düzarat sahne alacak.

WDP Wudang Okulu İstanbul temsilcisi Esat Ataç ile “Tai-Chi eğitimleri”, tibet kaseleri, gonglar ve farklı enstrümanlar eşliğinde titreşimin gücüyle, Cenk Sarkuş eşliğinde “Ses Banyosu” ve yoga hocaların eşliğinde yoga saatleri düzenlenecek.

Sokak lezzetleri de festivalde yer alacak. Takı, kıyafet, gözlük, çanta gibi ürünler için de stantlar kurulacak.

NİŞANTAŞI SOKAK FEST PROGRAMI

21 Eylül 2018, Cuma

09:00 – 10:00 Seda Yıldız ile Yoga

10:00 – 11:00 Esat Ataç ile TaiChi

11:00 – 12:00 Tuğba Çorbacıoğlu ile Nefes

12:00 – 13:00 Cenk Sarkuş ile Ses Banyosu

13:00 – 14:00 Yazar Söyleşisi

14:00 – 20:00 DJ / Caz performans &sokak müzisyenleri /Çocuk atölyeleri

20:00 Babazula (LIVE)

22:00 Kaan Düzarat

23:00 Kapanış

22 Eylül 2018, Cumartesi

09:00 – 10:00 Seda Yıldız ile Yoga

10:00 – 11:00 Esat Ataç ile TaiChi

11:00 – 12:00 Kundalini Meditasyonu (Hande Yenidünya)

12:00 – 13:00 Cenk Sarkuş ile Ses Banyosu

13:00 – 14:00 Yazar Söyleşisi

14:00 – 20:00 DJ / Caz performans &sokak müzisyenleri /Çocuk atölyeleri

20:00 Mercan Dede (LIVE)

22:00 Nusaibin (LIVE)

23:00 Kapanış

23 Eylül 2018, Pazar

09:00 – 10:00 Seda Yıldız ile Yoga

10:00 – 11:00 Esat Ataç ile TaiChi

11:00 – 12:00 Nefesin Ritmi,Dans Meditasyonu (Ekin Koyuncu)

12:00 – 13:00 Cenk Sarkuş ile Ses Banyosu

13:00 – 14:00 Yazar Söyleşisi

14:00 – 20:00 DJ / Caz performans &sokak müzisyenleri /Çocuk atölyeleri

18:00 Istanbul Lindy Hoppers ile Dans

20:00 Islandman (LIVE)

21:00 Kozmonotosman

22:00 Kapanış