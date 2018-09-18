Sanat ve eğlence parka taşınıyor

Nişantaşı Sokak Fest, Şişli Belediyesi ev sahipliğinde ve Park Sanat Cafe iş birliğinde, 21-22-23 Eylül'de Maçka Sanat Parkı'nda gerçekleşecek. Festivale giriş, konserler ve etkinlikler ücretsiz olacak. Sanatçıların konserleri, yoga-meditasyon seansları, sokak lezzetleri, tasarım standları etkinlikte olacak.
Etkinlik kapsamında Baba Zula, Mercan Dede, Nusaibin, Islandman, Kozmonotosman ve Kaan Düzarat sahne alacak.
WDP Wudang Okulu İstanbul temsilcisi Esat Ataç ile “Tai-Chi eğitimleri”, tibet kaseleri, gonglar ve farklı enstrümanlar eşliğinde titreşimin gücüyle, Cenk Sarkuş eşliğinde “Ses Banyosu” ve yoga hocaların eşliğinde yoga saatleri düzenlenecek.
Sokak lezzetleri de festivalde yer alacak. Takı, kıyafet, gözlük, çanta gibi ürünler için de stantlar kurulacak.
NİŞANTAŞI SOKAK FEST PROGRAMI
21 Eylül 2018, Cuma
09:00 – 10:00 Seda Yıldız ile Yoga
10:00 – 11:00 Esat Ataç ile TaiChi
11:00 – 12:00 Tuğba Çorbacıoğlu ile Nefes
12:00 – 13:00 Cenk Sarkuş ile Ses Banyosu
13:00 – 14:00 Yazar Söyleşisi
14:00 – 20:00 DJ / Caz performans &sokak müzisyenleri /Çocuk atölyeleri
20:00 Babazula (LIVE)
22:00 Kaan Düzarat
23:00 Kapanış
22 Eylül 2018, Cumartesi
09:00 – 10:00 Seda Yıldız ile Yoga
10:00 – 11:00 Esat Ataç ile TaiChi
11:00 – 12:00 Kundalini Meditasyonu (Hande Yenidünya)
12:00 – 13:00 Cenk Sarkuş ile Ses Banyosu
13:00 – 14:00 Yazar Söyleşisi
14:00 – 20:00 DJ / Caz performans &sokak müzisyenleri /Çocuk atölyeleri
20:00 Mercan Dede (LIVE)
22:00 Nusaibin (LIVE)
23:00 Kapanış
23 Eylül 2018, Pazar
09:00 – 10:00 Seda Yıldız ile Yoga
10:00 – 11:00 Esat Ataç ile TaiChi
11:00 – 12:00 Nefesin Ritmi,Dans Meditasyonu (Ekin Koyuncu)
12:00 – 13:00 Cenk Sarkuş ile Ses Banyosu
13:00 – 14:00 Yazar Söyleşisi
14:00 – 20:00 DJ / Caz performans &sokak müzisyenleri /Çocuk atölyeleri
18:00 Istanbul Lindy Hoppers ile Dans
20:00 Islandman (LIVE)
21:00 Kozmonotosman
22:00 Kapanış