Sanata destek için bakanlığa çağrı

Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği (USPD) Kültür Bakanlığı’na sanata destek için öneri paketi sundu. Teklifte sanat odaklarının bu dönemde ihtiyacı olan fonu sağlamaları için talepte bulunuldu.

Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği'den (USPD) Kültür Bakanlığı'na çağrı geldi. UPSD, bakanlığa hazırladığı sunumu ileterek ülkemizdeki sanat odaklarının (sanatçılar, sanat insanları, küratörler, sanat emekçileri, eleştirmenler vb) bu dönemde ihtiyacı olan fonu sağlamaları için talepte bulundu.

Bakanlığın en kısa zamanda bir eylem planı uygulaması amacıyla sunulan teklifte plastik sanatlar alanında üreten, emeği olan her birey ile kuruma ve aynı zamanda ülkemize yarayacak formüller gündeme taşındı. Kültür Bakanlığı'nın, sanatçıların atölyelerinden veya bağlı oldukları galerilerden eserler satın alarak devlet koleksiyonu alt yapısıyla müzeleştirmesi gereği üzerine bir çağrı yapıldı.

Bu platformda en değerli rollere sahip olan bağımsız küratör, sanat tarihçi, eleştirmen gibi kesimlere de en az 6 ay maaş bağlanarak devlet adına projeler geliştirmeleri veya sanat yayınları hazırlamaları önerildi.

Bu formüllerin devreye sokulmasıyla, bu kesimlerin yanı sıra, tüm sanat sektörü çalışanlarının, emekçilerinin, yayıncılarının da bundan doğrudan veya dolaylı fayda sağlayacaklarının altı çizildi. Teklif, UPSD Başkanı Bedri Baykam ve UPSD Yönetim Kurulu üyelerinin imzaları ile sunuldu.

VAKİT KAYBETMEYİN

Baykam bakanlığa sunulan ‘Sanata Destek Fonu' dışında imkanı olan her sanatseverin bu zor günlerde çağdaş sanata destek olması gerektiğini vurguladı:

*Bu ülkenin Kurtuluş Savaşı'yla beraber her şeyden önce bir aydınlanma ve kültür devrimi üzerine kurulduğunu hatırlarsanız, bugün yaşanan krizde, öncelikle ‘yangından ilk kurtarılacak' kesimler arasında ülkenin sanatçılarının da olduğunu görürsünüz.

*‘Şimdi kriz varken sanatın sırası mı?' demek yerine, bilinçli zihinlerin tam tersini düşünmeleri ve gereğini vakit kaybetmeden yapmaları gerekir.