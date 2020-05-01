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Sanatçı Ahmet Güneştekin’nden anlamlı 1 Mayıs kutlaması
Sanatçı Ahmet Güneştekin’nden anlamlı 1 Mayıs kutlaması
Ünlü sanatçı Ahmet Güneştekin, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Günü'nde anlamlı bir video paylaştı.
Kültür Sanat 1 Mayıs 2020 - 12:04

Ünlü sanatçı Ahmet Güneştekin, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Günü için Bella Ciao müziğinin arka planda duyulduğu özel bir video hazırladı.

Twitter’dan bu videoyu paylaşan Güneştekin, şu mesaj ile 1 Mayıs’ı kutladı:

“Bu zorlu süreçte kuşkusuz emekçilere, hele ki zor şartlarda geçinmeye çalışanlara destek olmamız gerek. Çalışanları ücretsiz ve güvencesiz bırakmamalı, iyi ve kötü zamanlarda birbirimize kenetlenmeliyiz. Arkamızdaki itici gücün kıymetini bilerek, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutluyorum.”

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Son güncelleme: 12:14 - 01.05.2020
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