Sanatçı Ahmet Güneştekin’nden anlamlı 1 Mayıs kutlaması

Ünlü sanatçı Ahmet Güneştekin, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Günü'nde anlamlı bir video paylaştı.

Ünlü sanatçı Ahmet Güneştekin, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Günü için Bella Ciao müziğinin arka planda duyulduğu özel bir video hazırladı.

Twitter’dan bu videoyu paylaşan Güneştekin, şu mesaj ile 1 Mayıs’ı kutladı:

“Bu zorlu süreçte kuşkusuz emekçilere, hele ki zor şartlarda geçinmeye çalışanlara destek olmamız gerek. Çalışanları ücretsiz ve güvencesiz bırakmamalı, iyi ve kötü zamanlarda birbirimize kenetlenmeliyiz. Arkamızdaki itici gücün kıymetini bilerek, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutluyorum.”