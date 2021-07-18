Sanatçı örgütleyicisi telif hakkı savunucusu

Ali Rıza Türker 17 yıllık gazetecilikten sonra, organizasyon kulvarında uzun yıllar emek sarf etti.. 1985'te Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması'nın startını verdi. Marka olmuş popüler sanatçıların yurt içi ve yurt dışı konserlerini düzenledi. 35 kadar albümün yapımcılığını üstlendi.

Telif hakları ve müzik yorumcularının örgütlenme kulvarında çalışmalar yaptı. 2000'de MÜYORBİR'i Baha Boduroğlu, Selçuk Alagöz, Zerrin Özer, Erol Büyükburç ve Hakan Peker'in katkılarıyla kurdu.

“Şöhret Dediğin” kitapta sanatçı Ferdi Özbeğen'in hayatını kaleme aldı. Türker, “1993'te oğlum Ozan'ın ölümüne neden olan sürücü özgürlüğüne kavuştu. Uzun yıllar yetersiz trafik cezaları hakkında kamuoyu oluşturmak için uğraştım. İkinci kitabım “Bir Daha Yaşarsam İki Olsun” da son 10 yıldaki kaza ve ölümlerle ilgili bilgilere yer verdim” diye konuştu. Sanatçılar Türker için ne dedi?

Zülfü Livaneli: Müziğimize yaptığı katkılar unutulmaz. Nükhet Duru: Ali Rıza, benim için mücadele adamıdır. Fuat Güner: Her zaman doğrunun ve güzelin yanında oldu.

Altın Güvercin Beste Yarışması yaşatılacak

“Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması'nın gizemli yolculuğu 36 yıllık bir zaman dilimini kapsıyor.

1985'te Kuşadası'nda yapılan ilk festival bittikten sonra dönemin Belediye Başkanı Engin Berberoğlu, Halit Kıvanç, Erol Evgin ve Rahmetli Timur Selçuk ile sohbette geleneksel bir yarışmanın temeli atıldı. Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması işte o akşam hayata geçti ve ülkemizin geleneksel özellikli tek müzik organizasyonu özelliğini taşıyor. 3 yıl İstanbul'da POPSAV'la birlikte Beyaz Güvercin adıyla yaptık. Sonrasında aralar verildi. Şimdiki Başkan Ömer Günel'in “yaşatılmalı” kararıyla yarışma KUSAV Vakfı'na dönüştü ve geleneksel yapısını koruyarak yaşatılacak.”