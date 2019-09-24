Sanatçı validen sergi

Marmaris’te kaymakamlık yaparken Osmaniye’ye vali olarak atanan ve sonrasında başka illerde valilik yaptıktan sonra merkez valisi olan İsa Küçük, 5 kitabının ardından şimdi de “Şiirin Öteki Yüzü” ile şiirlerini Marmaris Kalesi’nde fotoğraf sanatçısı Ahmet Başoğlan’ın kareleriyle buluşturdu.

Mustafa SARIİPEK/Muğla

Muğla'nın Marmaris İlçesinde 5 yıl kaymakamlık yaptıktan sonra Osmaniye ve Bartın'da valilik yapan 5 kitap sahibi şair ve yazar İsa Küçük Marmaris Kalesi'nde açtığı bir sergide fotoğraf sanatçısı Kadir Başoğlan'ın karelerinde şiirlerini buluşturdu. Küçük'ün şiirlerinin ana fikrini oluşturan 30 fotoğraf büyük beğeni kazandı.

1998-2003 yılları arasında Marmaris'te kaymakamlık yaparak yöne halkının gönlünde taht kuran İsa Küçük, Marmaris'e bu kez hem vali ve hem de şair ve yazar olarak misafir oldu. İlk yazdığı “Halet Abla Destanı” isimli kitabı ile Halet Soyöz'ü anlatan İsa Küçük büyük beğeni kazanan bu kitabıyla Muğlalıların gönlüne taht kurmayı başardı. Peşinden Atlas ve Ateş, Bütün Hürriyetler Serbest Bu Akşam, Olympos Mektupları ve Başka Şeylerin Şiirleri isimli kitaplarını yayınladı.

Marmaris'te kaymakamlık yaptığı dönemde turizm sektörünün karşılaştığı sorunlarının çözümünde kent olarak Mahalli İdareler ve Sektör Temsilcileri ile ortaklaşa hareket etmenin, turizmde bir kent kimliği yaratmanın ve kurumsallaşmanın öneminin ihtiyaç duyduğu çalışmalar yapan İsa Küçük Osmaniye ve Bartın Valiliklerinde bulundu.

ŞİİRİN ÖTEKİ YÜZÜ

Merkez Valisi İsa Küçük’ün şiirlerinden esinlenen Marmaris Çamlı Mahallesi'nde bir işletme sahibi olup aynı zamanda da fotoğraf sanatçısı olan Ahmet Özer Başoğlan, şiirleri anlatan fotoğraflar çekerek bunu sergileştirmek düşüncesini benimsediğini belirten İsa Küçük, “Fotoğraflar ciddi anlamda benim içimdeki düşüncelerimi anlatıyordu. Bir nevi söylemek isteyip de yazamadıklarımı. Bu nedenle hemen kabul ettim ve ortaya çok güzel bir eser çıktı” dedi.



ŞİİRLER BENİ ÇOK ETKİLEDİ

Merkez Valisi İsa Küçük’le Marmaris Kaymakamı iken tanıştıklarını, 2017 yılında kendi yazdığı “Başka Şeylerin Şiirleri” kitabını kendisine hediye etmesiyle şiir ve fotoğrafın birlikte olacağı bir sergi açmak istediğini belirten Ahmet Özer Başoğlan “Şiirleri okuyunca çok etkilendim. Ortaokul yıllarından bu yana fotoğraf çekiyorum. Çektiğim fotoğraflarla şiirlerin buluşmasını sağlayacak bir serginin hazırlanması gerektiğini düşündüm. Yaklaşık 4 aylık bir çalışmanın ardından şiir kitabında yazan 30 esere uygun 30 kare fotoğraf çektim. İsa Bey de bunları çok beğenince bu eser ortaya çıktı. ‘Şiirin Öteki Yüzü’ bir yanı ile fotoğraf bir yanı ile şiir sergisi. Sanatın farklı yansımalarını bir sergide buluşturma ve bir duyguda harmanlama çabası. Her iki sanat ve sanatçı ayrı ayrı değerler olmakla birlikte, birlikteliğin uyumu içerisinde yeni bir eser meydana getirdi” dedi.