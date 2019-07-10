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Sanatçılar, Ali İsmail Korkmaz’ı unutmadı
Sanatçılar, Ali İsmail Korkmaz’ı unutmadı
Gezi Parkı protestolarında saldırıya uğrayan, ardından yaşamını yitiren Ali İsmail Korkmaz, vefatının 6'ıncı yılında anılıyor.
Kültür Sanat 10 Temmuz 2019 - 14:30

Gezi Parkı’nda katledilen isimlerden birisiydi Ali İsmail Korkmaz… Henüz 19 yaşında gencecik bir insandı. Gezi Parkı protestoları sırasında Eskişehir’de arkadaşlarıyla birlikte sokaklara çıktı. Ara sokakta Ali İsmail’e kalleşçe saldırdılar. 18 Mart 1994’ta doğan Ali İsmail, bundan 6 yıl önce 10 Temmuz 2013’te hayata gözlerini yumdu. Vefatı tüm Türkiye’yi yasa boğmuştu. Ali İsmail’in adı, onun için kurulan vakıfla yaşatılıyor. Birçok sanatçı da her fırsatta Ali İsmail’i anmayı sürdürüyor. Bugün de sosyal medyada birçok mesaj yazıldı Ali İsmail ile ilgili… Sanatçıların mesajları ise şöyleydi:

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Son güncelleme: 15:03 - 10.07.2019
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