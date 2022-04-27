Sanatçılar ek gösterge düzenlemesi istedi

Sanatçılar, düzenledikleri basın toplantısıyla ek göstergelerinin 6400'e çıkarılmasını talep etti. Usta oyuncu Tamer Levent, "Meslek tanımı yapıldı ancak uygun özlük hakları tanımı yapılmadı. Sanatçılar mühendislerle değil, TRT'de aynı işi yapanlarla denk tutulmalıdır" dedi.

Sozcu.com.tr

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Sanatçılar, İstanbul’da Atatürk Kültür Merkezi’ne komşu bir mekanda düzenledikleri basın toplantısıyla ek göstergelerinde düzenleme yapılmasını istedi.

Kültür Emekçileri Sendikası (KÜLTÜR EMEK-SEN) Genel Başkanı Yavuz Demirkaya, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak görev yapmakta olan Devlet Opera ve Balesi, Devlet Tiyatrosu, Devlet Senfoni Orkestrası sanatçılarının özlük haklarının iyileştirilmesi çağrısında bulundu

Devlet Memurları Kanunu’nda, aynı unvanların her kurumda aynı gösterge ve tazminatlardan yararlandığına dair düzenleme olduğunu vurgulayan Demirkaya, “TRT’deki sanatçı unvanı ek göstergesi 6400 iken, bakanlığa bağlı sanat kurumlarımdaki ek gösterge 3600’dür. Bir sanatçı bugün şube müdürünün maaşının altında 9 bin TL, teknik personel 5 bin TL ücret alıyor. Sanatçılarımızın özlük ve mali hakları en az TRT sanatçılarının özlük ve mali haklarına denk olacak biçimde düzenlenmelidir” dedi.

“ÖZLÜK HAKLARI TANIMI YAPILMADI”

Devlet Tiyatroları eski Genel Müdürü usta oyuncu Tamer Levent, “Meslek tanımı yapıldı ancak uygun özlük hakları tanımı yapılmadı. Sanatçılar mühendislerle değil, TRT’de aynı işi yapanlarla denk tutulmalıdır” diye konuştu.

“SALON DÜNYA STANDARTLARINDA AMA…”

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin usta sanatçılarından Özay Günay, “Bu kadar kıymetli bir bina yapılıyor, Atatürk Kültür Merkezi… Dünya standartlarında bir salon yapılıyor. Peki niçin biz hiç olmazsa TRT sanatçılarıyla aynı emsal ek göstergeye niçin sahip olmayalım” diye çağrıda bulundu.

“40 YIL ÇALIŞTIK”

İstanbul Devlet Opera ve Balesi emekli sanatçılarından Cem Şenler ise şunları söyledi: “AKM’de 40 yıl çalıştık. Bizim de TRT’deki sanatçılar gibi 6400 ek göstergeye çıkarılmamız için çalışmalar yapılsaydı, sanatçıların özlük haklarının düzeltilmesi için hiçbir engel kalmayacaktı.”

Basın toplantısında Kültür Emekçileri Sendikası taleplerini şöyle sıraladı:

⁃ Devlet Opera ve Balesi, Devlet Tiyatrosu, Orkestra Sanatçılarının görev tanımı yasada mutlaka yer almalı, sanatçılarımızın ve teknik personelin görev tanımı meslek grupları dahilinde kendi isimleri ile mutlaka yer almalıdır!

⁃ 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan unvanlar her kurumda aynı ek gösterge ve tazminatlardan yararlanır. Örneğin; Genel Müdür, Daire Başkanı, Mimar, Mühendis vs. TRT Kurumunda Sanatçı unvanı ek göstergesi 6400 iken, Sanat Kurumlarımızdaki ek göstergesi 3600 dür.

⁃ Sanatçılarımızın özlük ve mali hakları en az TRT Sanatçılarının özlük ve mali haklarına denk olacak biçimde ek gösterge değişimi yapılmak suretiyle düzenlenmelidir!

⁃ Sanat kurumlarında görev yapan sanat teknik personelinin de özlük ve mali hakları TRT emsali olarak düzenlenmelidir.

⁃ Ek gösterge düzenlenmesi yapılmak suretiyle emekli sanatçı ve teknik personelin emekliye ayrılması ile boşalan bu kadrolara; düzenli açılacak sınavlarda üstün başarı göstermiş kişilerin atanması suretiyle, gerekli istihdamın sağlanma yolu bir an önce açılmalı, aynı eğitim ve meslek icrası yapan bu sanatçı ve sanat teknik personel arasındaki 4/a – 4/b kadro ayrılığı ortadan kaldırılmadır. Kurumlar arasındaki eşit işe eşit ücret dengesi bir an önce sağlanmalıdır.