Sanatçılar Girişimi’nden Kanal İstanbul tepkisi

Sanatçılar Girişimi Sözcüsü Ataol Behramoğlu, corona virüsü salgını gündemin birinci sırasındayken, tartışılan Kanal İstanbul ile ilgili ilk ihalenin gerçekleştirilmesine tepki gösterdi.

Corona virüsü Türkiye’de her geçen gün yayılıyor ve can alıyor. Bu süreçte tartışılan Kanal İstanbul projesinin ilk ihalesinin yapılması yoğun tepki görüyor.

Sanatçılar Girişimi de salgın günlerinde Kanal İstanbul ile ilgili ihale yapılmasına tepki gösterdi. Girişimin sözcüsü ve şair Ataol Behramoğlu, Twitter’dan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Türkiye'nin vicdanlı, yurtsever yazarları, sanatçıları olarak, bu felaket günlerinde bile Kanal İstanbul ısrarından ve hırsından vazgeçmeyen iktidar sahiplerini uyarıyoruz: Bu akıl dışı yolda ısrarınızı sürdürürseniz deprem felaketi kapıda beklemekteyken corona virüs ve yokluk felaketiyle boğuşmakta olan halkın yükselen öfkesi önünde daha ağır bedeller ödenmesi kaçınılmaz olacaktır.”