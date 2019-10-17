Sanatçılar hayvanlar için sahneye çıkıyor
“Onların da gözyaşları var” isimli proje, geçtiğimiz Ağustos ayında yaşanan Marmara Adası’ndaki yangından zarar gören sokak hayvanları için kurulacak ameliyathaneye destek amaçlı düzenlenecek. HAYTAP’ın öncülüğünde, 20 Ekim’de, saat 19.00’da Akatlar Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek konserde 16 sanatçı yer alacak.
“El yalayanlarınız, kuyruk sallayanlarınız bol olsun” sloganıyla düzenlenecek festivalde yer alan isimler şöyle sıralanıyor: Yeliz, Umut Akyürek, Sibel Alaş, Zeynep Dizdar, Ayça&Cem, Uhde Seçil, Bora Gencer, Pınar Soykan, Nilay Dorsa, Canan&Faruk K., Oktay Ertuğrul, Açelya Elmas, Mehmet Öncü, Dilek Torgut.
Etkinliğin duyurusu böyle yapıldı: