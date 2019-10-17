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Sanatçılar hayvanlar için sahneye çıkıyor
Sanatçılar hayvanlar için sahneye çıkıyor
Hayvan Hakları Federasyonu'nun (HAYTAP) organize ettiği ve Marmara Adası'ndaki yangında zarar gören hayvanlar için kurulacak ameliyathaneye destek amacıyla düzenlenecek konserde 16 sanatçı sahne alacak.
Kültür Sanat 17 Ekim 2019 - 15:19

“Onların da gözyaşları var” isimli proje, geçtiğimiz Ağustos ayında yaşanan Marmara Adası’ndaki yangından zarar gören sokak hayvanları için kurulacak ameliyathaneye destek amaçlı düzenlenecek. HAYTAP’ın öncülüğünde, 20 Ekim’de, saat 19.00’da Akatlar Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek konserde 16 sanatçı yer alacak.

“El yalayanlarınız, kuyruk sallayanlarınız bol olsun” sloganıyla düzenlenecek festivalde yer alan isimler şöyle sıralanıyor: Yeliz, Umut Akyürek, Sibel Alaş, Zeynep Dizdar, Ayça&Cem, Uhde Seçil, Bora Gencer, Pınar Soykan, Nilay Dorsa, Canan&Faruk K., Oktay Ertuğrul, Açelya Elmas, Mehmet Öncü, Dilek Torgut.

Etkinliğin duyurusu böyle yapıldı:

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