Sanatçılar isyan etti: “Bizi ölüme gönderiyorlar”

Pandemide vaka ve ölüm sayıları hızla artarken, Kültür Bakanlığı’na bağlı bazı kurumlarda etkinlik ve konserler düzenlemesi sanatçıları isyan ettirdi. Kültür Sanat Sen Başkanı Hülya Eryetli, “Dünyanın bütün ciddi sanat kurumları vazgeçmişken, biz hiçbir önlem alınmadan kapalı alanlarda onlarca kişi prova yapmaya zorlanıyoruz. Test dahi yapılmıyor. Bile bile ölüme gönderiyorlar” dedi.

Berlin, Sidney, New York Metroplolitan, Rusya Bolşoy, İtalya La Scala dünyanın bilinen büyük operaların tamamı hatta Türkiye'de İstanbul, Ankara, İzmir operaları pandemi nedeniyle tüm performanslarını iptal etmişken Antalya Operası Eylül ayında 6 konser verecek.

Başta operadakiler olmak üzere Kültür Bakanlığı'na bağlı sanatçılar, pandemide hızla artış grafiğine rağmen peş peşe konserler düzenlenerek hayatlarının riske atılmasına isyan ediyor.

“PANDEMİ BİTMİŞ GİBİ DAVRANIYORLAR”

Kültür Sanat Sen Genel Başkanı Hülya Eryetli, tüm Türkiye'den sanatçılardan yoğun mesajlar geldiğini belirterek, “Hepsi yöneticilerinin sanki pandemi bitmiş gibi davranmaya başladığını, etkinlikler, konserler düzenlendiğini söylüyor. Birçok zümreye, bürokratlara 10 günde bir test yapılırken sanatçılara neden test yapılmıyor. Hiçbir önlem alınmadan kapalı alanlarda prova yaptırılarak, konsere çıkartılarak resmen bizi bile bile ölüme gönderiyorlar” dedi.

İşlerinden atılmakla tehdit edildikleri için isim vermekten çekinen sanatçılar dünya örneklerini hatırlatarak yapılan yanlıştan dönülmesini istedi:

“HERKES KOLTUK DERDİNE”

– İstanbul ve Ankara operaları, yerleşmiş kurumlar pandemi sürecinde asla ve asla çalışmıyor. nerede bir köy operası var, nerede bir kasaba orkestrası var onların yöneticileri genel müdürlüğe yaranmak için ve müdürlüğe asalet alabilmek için bizleri bu pandemi sürecinde riske atıyorlar. Herkes koltuk derdinde.

“NEFESLİ ÇALGILAR 4 BUÇUK METREYE BULAŞTIRIYOR”

– Berlin'de 9 tane “A+” orkestra var. Biliminsanları oturup bir çalışma yapmış. Ortaya şu çıkmış: Sadece yaylı çalgılar sahneye çıkar, mesafeler korunur, maskeler takılır, bir tane solo enstrüman ve bir şef olur. Karar alınmış. Özellikle nefesli sazlarda tükürük 3-5 metreye kadar ilerleyebiliyor. Bu hem diğer sanatçılar hem seyirci için çok riskli. Bunun için önlerine plastik bir setler konulması gerekiyor. Ama bu provalarda gerekli hassasiyeti göstermiyor.

– Fazıl Say pandeminin hemen başında Mart ayında Amsterdam'da bir konser verdi. Aynı orkestra bir hafta sonra korolu bir konser daha yaptı. Konserde orkestranın yüzde 70'ine Covid 19 bulaştığı tespit edildi ve sanatçılardan 4'ü hayatını kaybetti. Bu durum ortadayken ve tüm dünya konserleri iptal etmişken neden bizim hayatımızla oynuyorlar.

“BAKAN ÖN SIRAYA OTURMADI”

– Denizli'de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine rağmen konser yapıldı. Daha sonra Aspendos'ta Kültür Bakanı 50 büyükelçiye bir konser daha yapıldı. Bakan ön sıraya oturmadı. Orkestradan uzakta metrelerce yukarıda oturmayı tercih etti.

SADECE ANTALYA’DA 6 KONSER

Samsun'da, Mersin'de konserler yapılacağı duyuruldu. Antalya’da konserler devam ediyor. Bu ay içinde Antalya’da 6 tane konser verileceği açıklandı.