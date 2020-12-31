Sanatçılardan Erdoğan’a tepki

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni’ne katıldı. Törende konuşma yapan Erdoğan, ‘beklediği sanatçı'nın özelliklerini sıraladı.

ERDOĞAN NE DEDİ?

Sanat teorilerinin çöktüğü, sanat tanımlarının başkalaştığı, sanat ortamının değişime uğradığı, sanat hırsızlıklarının yüzlere vurulduğu bir çağda yaşandığını söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu:

“İşte bu çağda ülkemiz, dünyaya yalnızca yeni eserler sunmakla kalmayacak, geleceğin sanat kuramlarının payandalarını da temellendirecektir. Sanatçılarımız bu anlayışla hareket ettikçe, şairin ‘O mahiler ki derya içredir deryayı bilmezler’ hükmü geçerliliğini yitirecektir. Biz işte o sanatçıyı bekliyoruz. Beklediğimiz o sanatçı, kimliğiyle birlikte deryasını bilecektir, önce kendisi olacaktır, davasını sanatıyla ifade edecektir. Beklediğimiz o sanatçı, vaktini ve enerjisini dünyanın iyiliği adına ürettiği eserleriyle gösterecek, sanatını icra ederken dünyadaki akranlarını geride bırakacaktır.

Beklediğimiz o sanatçı, zulme ve adaletsizliğe karşı bir çığlık olarak yaptığı şarkısıyla dünya müzik listelerini sallayacak, müzikteki evrensel anlayışları değiştirecektir. Beklediğimiz o sanatçı, slogan atarak kendini göstermeye çalışmayacak, başarılarıyla dünyanın en muhteşem salonlarında ayakta alkışlanacaktır. Beklediğimiz o sanatçı, ortaya koyduğu bir sanat üslubuyla veya icat ettiği bir sanat formuyla adını sanat tarihine yazdıracaktır.

Beklediğimiz o sanatçı, ürettiklerinden dolayı parmakla gösterilecek, üslubuyla herkesi peşinden sürükleyecektir. Beklediğimiz o sanatçı, gündemin peşinden savrulmak yerine dünyaya gündem verecek, performansıyla rekorlar kitabına girecek, tarzıyla sanat modası oluşturacaktır. Beklediğimiz o sanatçı, ait olduğu milleti hor görüp sürekli şikayet etmek yerine kendi sanatını üretecektir. Beklediğimiz o sanatçı, muhalefetini sosyal medya hesabından savurduğu siyasi polemiklerle değil, kanatlanıp uçurduğu sanatıyla gösterecektir.”

ERDOĞAN’IN SÖZLERİNE ATATÜRK’LÜ YANIT GELDİ

Erdoğan'ın sözlerine sanatçılardan gelen tepkiler şöyle:

Genco Erkal:

“Sanatçı değil şakşakçı istiyor.”

Onur Aydın:

“Efendiler; hepiniz milletvekili olabilirsiniz. Bakan olabilirsiniz, hatta Cumhurbaşkanı olabilirsiniz. Fakat sanatçı olamazsınız.' Mustafa Kemal Atatürk”

Nejat Yavaşoğulları:

“Halkını hor gören' lafına katılmıyorum. Şahsen ben türkü ya da Türk Sanat Müziği yapmıyorum ama ben halkımı hiçbir zaman hor görmüyorum aksine her zaman ona değer verdiğimi kendimi yapacağım müziğin tarzını halk bunu anlamaz diyerek değiştirmeyip de kendi bulunduğum noktadan ürün yapmaya çalışan bir insanım. Halkıma daha yararlı olduğunu düşünüyorum belki onun ufkunu açıyordur, belki onun başka düşünceler bulmasına yol açıyordur. Biz asla ben ve benim gibi diğer arkadaşlarım halkımızı hor görmüyoruz zaten halkın içindeyiz. Buna katılmak mümkün değil.”

Ataol Berhamoğlu:

“Hiçbir yöneticinin sanatçılar hakkında böyle fetva vermesi zaten doğru değil, olmaz böyle bir şey. Sanatçı içinden geleni yapar bazen şikayet eder bazen över bazen üzülüyor, sevinir. Sen ‘Böyle ol, şöyle ol' diye bir direktif zaten verilmez, olmaz baştan yanlış. Şikayet meselesine gelince ben şunu da anlamıyorum, ‘Sanatçı ille de muahlif olur' böyle bir şey de yanlış. Sanatçı özgür olur. Özgür ruhu ona ne söylerse onu yapar. Fakat sanatçıya direktif veremezsin.”

Berna Laçin:

“Ne münasebet! Olur mu öyle şey! Sanatçı el öpmez! Bilâkis, sanatçının eli öpülür! Mustafa Kemal Atatürk”