Sanatçılardan Gezi Parkı Davası’ndaki beraat kararlarıyla ilgili çarpıcı mesajlar

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin, aralarında iş insanı Osman Kavala, gazeteci Can Dündar, mimar Ayşe Mücella Yapıcı ve oyuncu Memet Ali Alabora’nın da bulunduğu 1’i tutuklu 16 sanığın “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme salonunda bulunan 9 sanık tüm suçlamalardan beraat ederken, ifadesi alınmayan 7 sanığın dosyası ise ayrıldı.

Bu karar ile ilgili sanatçılar da sosyal medya hesaplarından mesajlar paylaştı. Çarpıcı mesajlardan birisi Melike Demirağ’ındı. Usta sanatçı, “Bu kadar yıl hiç bir delil olmadan hapiste yatırıyorsunuz insanları. Hayatlarından çalıyorsunuz. Sonra hiçbir şey farklı olmadığı halde tamam bu kadar yetti hadi tahliye edelim diyorsunuz. O kadar vicdan yaraladınız ki” dedi. Zülfü Livaneli de “Suç yoktu, çok çektiler ama yine de yüreğimiz bayram yeri bugün” yazdı.

İŞTE, MESAJLAR…



