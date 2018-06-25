Sanatçılardan Muharrem İnce’ye teşekkür mesajları! ‘Desteğe devam’

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Toplumun geniş bir kesmi ve sanat dünyası İnce’ye destek mesajı yağdırıyor. Sanatçılar, seçimi kazanamasa bile İnce’nin üslubundan çok memnun olduklarını belirterek, kendisine teşekkür etti. Dikkat çekici mesajlardan birisi de yazar Ece Temelkuran’dan geldi. Ünlü yazar, İnce’yi Twitter’dan mention’layarak, “Size inanmaya karar vermekte haklıymışız” dedi. Metin Uca da, Muharrem İnce’yi desteklemeye devam edeceğini açıkladı.

İşte, o mesajlar…





