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Sanatçılardan Muharrem İnce’ye teşekkür mesajları! ‘Desteğe devam’
Sanatçılardan Muharrem İnce’ye teşekkür mesajları! ‘Desteğe devam’
24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde ipi göğüsleyemeyen, ancak toplumun birçok kesiminde umut yaratan CHP adayı Muharrem İnce'ye sanatçılardan destek mesajı yağıyor.
Kültür Sanat 25 Haziran 2018 - 15:03

Toplumun geniş bir kesmi ve sanat dünyası İnce’ye destek mesajı yağdırıyor. Sanatçılar, seçimi kazanamasa bile İnce’nin üslubundan çok memnun olduklarını belirterek, kendisine teşekkür etti. Dikkat çekici mesajlardan birisi de yazar Ece Temelkuran’dan geldi. Ünlü yazar, İnce’yi Twitter’dan mention’layarak, “Size inanmaya karar vermekte haklıymışız” dedi. Metin Uca da, Muharrem İnce’yi desteklemeye devam edeceğini açıkladı.

İşte, o mesajlar…

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metinuca
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