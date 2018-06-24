Sanatçılardan sandık çağrısı! ‘Bu uzun bir gece olacak’

Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimler ile ilgili Yüksek Seçim Kurulu'nun henüz nihai sonucu açıklamadan AKP'nin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın zafer kutlamaları yapmasına ünlü isimlerden tepki yağıyor.

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Didem Soydan, seçim gecesiyle ilgili “Gün uzar yüzyıl olur” derken, Birce Akalay, “Bu uzun bir gece olacak. Demokrasinin hakkını vermek için sandıkları bırakmayın” çağrısında bulundu.

Fırat Tanış, seçim gecesiyle ilgili CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi beklediğini ifade ederek, “Sadece İnce kaybettik diyebilir. O kaybettik diyene kadar o ne diyorsa, o” açıklamasını yaptı.

‘TAM DA BU SAATLERDE DÖNÜYOR NE DÖNÜYORSA’

Sevinç Eratalay da İnce’nin 2014’teki Yerel Seçimler’de Yalova’daki performansını anımsatarak, “Muharrem İnce 2014 senesinde sabaha kadar bekleyip, 6 oyla Yalova seçim sonucunu değiştirmiş fizik öğretmeni şu an ülkede oluşan matematik şeysini çözmekle meşgul… Açılan sandık, seçmen sayısı… Öğretmenim: Bence diplomaları kontrol et” diye yazdı.

Şehrazat da İnce, Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu’na “Lütfen açıklama yapınız” çağrısında bulundu. Aylin Aslım da seçimlerle ilgili şu tweet’i attı: “Gayriresmî sonuç mu? YSK devam ediyor gençler, Ankara sayımını hatırlayın. Tam bu saatlerde dönüyor ne dönüyorsa. Sayım devam!”











