Sanatçılardan şiddete karşı anlamlı performans

Pat Atölye’den performans sanatçısı Esin Aslan ve Mimus Performans sanatlarından Yunus İşçi, Kadıköy’de “şiddetin cinsiyeti olmaz” başlıklı anlamlı bir gösteri sergiledi.



‘SESİMİZİ SANATIMIZLA DUYURMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

Sanatçı Esin Aslan, bu performans ile ilgili sozcu.com.tr’ye şunları söyledi:

“Yaşanan birçok şiddet ve istismar olaylarında yaptığımız gibi Pınar Gültekin cinayetinin ardından da sadece kadın cinayetlerine dikkat çekmek için değil, öncelikle şiddetin her türlüsüne hayır demek için bu performansı yaptık. Kadına şiddetin yoğun yaşandığı dönemde; hayvanlara, kadına, erkeğe, doğaya ve her türlü canlıya hiçbir nedenden dolayı şiddet uygulanmamalıdır. Bu inancımızdan dolayı performansımızı gerçekleştirdik. İstanbul Sözleşmesi’nin önemini bir kez daha vurgulamak istedik. Performansımız İstanbul ve İzmir’de eş zamanlı olarak yapıldı. Performanslarımızı Kadıköy Bahariye ve Rıhtım’da halka sergiledik. Değişik zamanlarda tüm Türkiye’de bu konu ile ilgili performanslar yapmak isteğindeyiz. Gücümüz yettiğince bizler; sesimizi ve sesinizi sanatımızla duyurmaya devam edeceğiz.”