‘Sanatçıların 320 milyon lirasına ne oldu’

Pandemi döneminde zor günler geçiren sokak müzisyenleriyle bir araya gelen CHP Lideri Kılıçdaroğlu, devletin Anayasa'ya göre sanatçıyı destekleme zorunluluğu olduğunu kaydetti. Kılıçdaroğlu, “Özel kopyalama Harcı Fonu’nda biriken para, 2017 rakamıyla 320 milyon lira… Paranın ana amacı sanatçıyı korumak. Bu para ne oldu” diye sordu.

CHP Kemal Kılıçdaroğlu, pandemi döneminde zor günler geçiren müzisyenlerle İstanbul'da bir araya geldi.

Sabahat Akkiraz, Hüseyin Turhan ve Orhan Osman gibi sanatçıların yanı sıra Roman müzisyenler, sokak ve düğün salonlarında çalışan 70'e yakın müzisyen, sorunlarını dile getirdi.

Devletin sanatçıyı desteklemek zorunda olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu şunları söyledi: ,

“ Anayasa'nın 64'üncü maddesi; ‘Devlet, sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korur. Sanat eserlerinin ve sanatçının korunması, değerlendirilmesi, desteklenmesi ve sanat sevgisinin yayılması için gereken tedbirleri alır' diyor. ‘Alabilir' değil ‘alır' diyor.

Sanatçılara seslenen Kılıçdaroğlu, “Kalıcı çözümleri siz yaratacaksınız. Politikacıdan beklerseniz bana oy verecek misiniz der. Siyasetin acımasız yüzü böyle değil mi.. Niye kendinizi oraya teslim ediyorsunuz” diye konuştu.

Özel kopyalama Harcı Fonu’nda (bandrol) biriken para , 2017 rakamı 320 milyon lira… Paranın ana amacı ne.. Sanatı ve sanatçıyı korumak. Bu para ne oldu. Bir sanat insanı kalkıp, bir sanat örgütü kalkıp, “Arkadaş bizden kestiğiniz bu paraları nereye harcadınız” diye niye sormuyorsunuz..”

“İKTİDAR SANATÇIYI SAHNEDE UNUTTU”

Müzisyenler adına konuşan müzik yapımcısı Hasan Akkiraz, “İktidar sanatçıyı sahne de unuttu” dedi. Akkiraz şöyle devam etti:

“Sanatçıyı unuttular, hem ışık da yanmıyor ve ses sistemi de çalışmıyor. Sabahat Akkiraz, ‘Müzisyenler taş mı yesin’ diye bir etkinlik yaptı. Çok da ses getirdi. Müzisyen deyince akıllara ünlüler geliyor ve bu nedenle büyük bir sıkıntıya dönüşüyor.

Sanatçı sigortası konusunda biz bir kanun teklifi hazırladık. Dedik ki yarısını devletin, yarısını da müzisyen kardeşimizin ödeyeceği bir sistem kuralım. Müzisyen, sinemacı, tiyatrocu, ressam, heykeltraş tüm sanatçıların küçük paralarla sigortalı hale getirilmesini ve zor zamanlarda da işsizlik parası alabilmesinin sağlanmasını hedefledik. O dönem Kültür Bakanı söz verdiği halde maalesef komisyondan aşağı dahi indirilemedi.

“SANATÇILAR KİMSENİN PARASINI İSTEMİYOR”

Sanatçılar kimsenin parasını istemiyor. Sanatçılar Bandrol/Copyright hakkını, yani kendi paralarını istiyor. Bunun için en uygun yol örgütlenmek ve siyasetin içinde daha çok olmak, daha çok sesimizi yükseltmek, ve bir arada olabilmektir.”