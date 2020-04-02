Sanatçıların ev konserlerinde 8 milyon dolar yardım toplandı

Elton John'un sunuculuğunu yaptığı ve Mariah Carey, Alicia Keys, Billie Eilish gibi isimlerin de destek verdiği ev konserleri serisinde, corona virüsü salgınıyla mücadele için 8 milyon dolar bağış toplandı.

Fox kanalının, “Fox Presents the iHeart Living Room Concert for America” (Fox Sunar: Amerika için iHeart Oturma Odası Konseri) isimli etkinliğe dünyaca ünlü birçok isim katıldı.

Elton John’un ev sahipliğini ve sunuculuğunu üstlendiği etkinliğe aralarında Mariah Carey, Alicia Keys, Billie Eilish gibi ünlü isimler de konser serisinde evlerinden destek verdi.

Corona virüsü salgınıyla mücadele için yapılan konserlerde sponsorların da katkılarıyla şimdiye kadar toplam 8 milyon dolarlık gelir elde edildi.

Ünlü müzisyenlerin evlerinden kendi imkanlarıyla sergilediği performanslar Fox kanalı ve iHeartMedia radyo istasyonlarından yayınlanıyor. Yapılan yardım konserleri ayrıca iHeartRadio’nun YouTube kanalında da yayınlanıyor.

Yapılan etkinlikler, salgın mağdurları, Feeding America ve First Responders Children’s Foundation (İlk Müdahale Çocukları Vakfı) adlı yardım kuruluşlarını desteklemeye teşvik ediyor.

Green Day grubundan Billie Joe Armstrong, Dave Grohl, Camila CAbello, Backstreet Boys, Sam Smith, Tim McGraw gibi pek çok müzisyen cep telefonları, kameraları ve ses ekipmanlarıyla performanslarını filme alıyor.

Konserler, ünlü isimlerden ilham verici mesajların yanı sıra Ben Falcone, Ciara, Demi Lovato, Ellen DeGeneres, Lady Gaga, Lizzo gibi pek çok sanatçıdan özel görüntüler de içeriyor.

Tüm konserler, virüsün yayılmasına karşı mücadele ederek hayatlarını ortaya koyan sağlık profesyonellerine, ilk müdahale ekiplerine ve diğer kahramanlara saygı gösterisi özelliği de taşıyor.

YouTube ise, yardım konserlerini yayınlamanın yanı sıra bağışta da bulunduğunu açıkladı.