Sanatın ve teknolojinin geleceği Digilogue Summit-Future Tellers’18’de

Zorlu PSM'de 19-20 Ekim tarihinde gerçekleşecek Digilogue Summit- Future Tellers’18, “Yeni Öğrenme” (Kişi ve/veya Makine), “Veri Çağında Profil Oluşturma”, “Toplum ve Kültür Üzerinde Algoritmaların Etkisi”, “Dijital Alanlarda Kullanıcının Gizlilik ve Yasal Hakları ile Özgürlükleri” alanında üreten, öğreten ve araştıran isimleri bir araya getirecek.

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27 Eylül'de Walt Disney Concert Hall'de sergilenecek “WDCH Dreams” isimli görsel-işitsel performansının ardından zirvede konuşmacı olacak, çağımızın önemli yeni medya sanatçılarından biri olan Refik Anadol; openFrameworks gibi açık kaynak sanat mühendisliği araçlarına katkıda bulunan Kyle Mcdonald; kod ve sanatın kesiştiği konular üzerine atölye çalışmaları yapan ve dersler veren Gene Kogan; teknolojinin sosyal ilişkilerimize olan etkilerini sanatsal projelere dönüştüren Lauren McCarthy; kendisini yeni bir ifade ve oyun tarzları keşfetmeye adayan yeni medya sanatçısı Zach Lieberman ve daha birçok sanatçı, akademisyen ve iş insanı Digilogue Summit – Future Tellers'18'de yer alacak.

19 – 20 Ekim tarihlerinde 3. kez Zorlu PSM'de gerçekleşecek Digilogue Summit – Future Tellers'18, sanatın geleceğine ışık tutan ve teknolojinin sosyokültürel yansımalarını merkezine alan konuşmacılara iki gün boyunca ev sahipliği yapacak. Etkinliğin ilk gününde paneller ve konuşmalar yer alırken; 2. gününde atölye çalışmaları yapılacak.

Daha önce de etkinlikte konuşmacı olan Refik Anadol, bu sefer 27 Eylül'de Walt Disney Concert Hall'in büyüleyici mimari üzerinde sergilenecek “WDCH Dreams” isimli görsel-işitsel performansının ardından Digilogue Summit – Future Tellers'18'e konuk olacak. Los Angeles Philharmonic'in 100 yıllık tarihindeki milyonlarca fotoğraf, basılmış programlar, ses ve video kayıtlarından oluşan 44.5 terabyte'lık devası bir data’yı yorumlayarak eşsiz bir çalışmaya imza atmaya hazırlanan Refik Anadol, “Teknoloji, insanlığın aynasıdır.” söyleminin temelini oluşturan konuşmasıyla zirve takipçilerinin karşısına çıkacak.



GELECEĞE AÇILAN KAPI

“Açık Kaynak Hareketi” ve “Yeni Öğrenme” temaları odağındaki Digilogue Summit – Future Tellers'18'in konuşmacıları arasında; openFrameworks gibi açık kaynak sanat mühendisliği araçlarına katkıda bulunan ve sanatçıların yeni algoritmaları yaratıcı bir şekilde kullanabilmelerine olanak sağlayan araçlar geliştiren Kyle Mcdonald, kod ve sanatın kesiştiği konular üzerine atölye çalışmaları yapan ve dersler veren Gene Kogan, gözetim, otomasyon ve ağ kültürü konularının sosyal ilişkilerimizi nasıl etkilediğini inceleyen sanatçı Lauren McCarthy, kendisini yeni bir ifade ve oyun tarzları keşfetmeye adamış yeni medya sanatçısı Zach Lieberman, bilim, sanat ve teknoloji ekseninde çalışan araştırmacı Ebru Yetişkin, Google'da program yöneticisi olarak çalışan Eda Aksoy, işleri Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Asya'daki birçok müze ve galeride gösterime sunulan Casey Reas, “Big Data” ve sadakat konuları üzerine birçok konferansta konuşmacı olarak yer alan Kına Demirel, Bilişim Hukuku alanında akademik ve profesyonel olmak üzere yoğun çalışmaları olan Av. Gönenç Gürkaynak, SALT Araştırma ve Programlar Direktörü Meriç Öner, dijital diplomasi yüksek lisans dersleri veren Gökhan Yücel, kök hücre çalışmalarıyla pek çok kongrede konuşmacı olarak bulunan İnci Kadribegiç ve daha pek çok isim yer alıyor.