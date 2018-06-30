Şevval Sam: “Tantana bitti, sanatla iyileşeceğiz”

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“16 Temmuz Müzeyyen Senar'ın doğum günü. Harbiye Açıkhava'da kutlayacağız” diyen sanatçı, “Seçim tantanasını atlattığımıza göre sanatın bizi iyileştirme sürecine başlayabiliriz'' dedi.

Öte yandan Şevval Sam, başrolünde oynadığı ‘Yasak Elma dizisinin setinde yaşandığı iddia edilen taciz iddialarıyla ilgili olarak da konuştu: Sam, “Süreç mahkemede. Fikir yüretmek üzerine bir şeyler söylemek doğru değil. Kararı bekleyeceğiz. Benim ve setteki tüm kadınların tavrı belli” dedi.

Sette, başrol oyuncusu Talat Bulut’un set görevlilerinden birini zorla öpmeye çalıştığı ileri sürülmüş, Bulut iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.

Şevval Sam’ın tek başına sahne aldığı müzikal ilk kez 8 Şubat’ta seyirciyle buluşmuştu.