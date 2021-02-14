Sanatsal maskeler

Contemporary İstanbul Vakfı'nın Zeytinburnu Fişekhane'de bulunan ilk üretim ve sergi mekanı Cocoon'da, 11 Şubat- 21 Nisan tarihleri arasında gezilebilecek sergide; 20 sanatçı ve tasarımcının maske yorumlamaları yer alıyor. Sergide hayatımızın asıl unsurlarından biri haline gelen maskeler, sanatçı ve tasarımcıların yorumları ile tekrar şekilleniyor ve sanat-tasarım yolu ile maskelerle barış yolu aranıyor.

KAOTİK ORTAMA IŞIK

Prof. Hüsamettin Koçan, Feride Çelik, Banu Çarmıklı ve Özlem Yalım'dan oluşan bir sanat kurulunun şekillendirdiği sergi, içinde bulunduğumuz bu kaotik ortamda, sanatçı ve tasarımcıların, yorumlayan, çözümleyen, alternatifler sunan çalışmalarıyla pandeminin kuraklaştırdığı hayatlarımıza ışık ve enerji katmayı hedefliyor.

MASKELERLE BARIŞ

İnsanlık beklenmedik bir anda uğradığı bu cüssesiz ama cüretkâr saldırı nedeniyle paniğe ve umutsuzluğa kapılırken, sanatçılar, dünyanın her tarafında korunmanın temel unsuru olarak gösterilen maskelerle barışmaya çalışıyorlar. Bu bağlamdan hareketle güncele yanıt ararken, insanın maskeyle olan kadim ilişkisini sorgulayan bir çeşitlilik oluşturuyorlar.

NESNEYE KARŞI FARKLI BİR BAKIŞ

Serginin küratör metninde şu ifadelere yer veriliyor: “Pandemi hayatı ele geçirdi. Mesafeyi artırdık, maskelerimizin ardından iletişim kurmaya çabalıyoruz. Maskeli konuşmalar, maskeli buluşmalar, maskeli vedalar…

ALGILAR DEĞİŞECEK

Maskenin, aynı zamanda bir kavram olarak boyutlandırılmasını, sanatçı ve tasarımcılardaki çağrışımları ile yaratıcı eyleme konu edilmesini bu yüzden arzuladık. Böylelikle, yaşantımızda pek de olumlu nitelendirilmeyen bu nesneye ilişkin algının, farklı yorumlar ve dışavurumlar ile zenginleşmesini hedefledik.”

İŞTE 20 KİŞİLİK DEV EKİP

Alp İşmen, Aykut Erol, Beyza Boynudelik, Enis Karavil, Felekşan Onar, Ferhat Özgür, Fırat Engin, Gülcan Şenyuvalı, Gülten İmamoğlu, Halit Berker, Hatice Gökçe, İrfan Önürmen, Mehmet Kavukçu, Uniqka – Kerem Ariş / Merve Ariş , Mehmet Dere, Mike Berg, Mustafa Horasan, Sinan Logie, Simay Bülbül, Özlem Süer.

DİKKATE DEĞER BİR SERGİ

Koçan, şunları söyledi: “Geçen sonbaharda Bayburt'ta, müze mekanımızda sanatseverlerin beğenisine sunduğumuz sergi, bu kez İstanbul'da geniş bir çevreyle buluşacak. Maskelerin, Anadolu'da bir tepenin üstündeki müzede çarpıcı yorumlarla seslendirmiş olmanın özellikle dikkate değer olduğunu düşünüyorum.”

Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli ise “İstanbul'un kültür-sanat haritasına eklenen ve belediye tarafından tescillenerek ‘tarihi ve gezilecek mekanlar' listesine giren Fişekhane'nin eşsiz atmosferinde sergilenen Maske/Çağırışımlar Sergisi'nin çok daha geniş kitlelere ulaşacağına inanıyoruz” dedi.