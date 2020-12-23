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Sancaktepe’deki 14 yüzyıllık saray gün yüzüne çıkarılıyor
Sancaktepe’deki 14 yüzyıllık saray gün yüzüne çıkarılıyor
Büyük bölümü Sancaktepe merkezindeki binaların altında kalan Damatrys Sarayı, onarılarak restore ediliyor. Gün yüzüne çıkarılmaya başlanan Damatrys Sarayı havadan görüntülendi.
Kültür Sanat 23 Aralık 2020 - 15:12

Bizans imparatorlarından II. Tiberius ile Maurikios tarafından, o dönemdeki adı ‘Demeter’ olan Samandıra’ya inşa ettirilen Damatrys Sarayı, üstünden geçen 14 yüzyıla rağmen tarihe meydan okuyor.

(FOTO: DHA)

Sarayın boyutları ve nitelikleri göz önüne alındığında, Bizans’tan günümüze ulaşan en önemli yapılardan biri olma özelliğine sahip saraya verilen Demeter ismi Yunan mitolojisinde “tarım ve bereket tanrıçası” anlamına geliyor.

(FOTO DHA)

O dönemde, yazlık sayfiye alanlarına düşkünlüğü ve av merakıyla tanınan Bizans imparatorlarından II. Tiberius ve Maurikios tarafından inşa ettirilen sarayın restorasyon çalışmaları sürüyor. (DHA)

Son güncelleme: 15:15 - 23.12.2020