Sandviç nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre sandviç mi, sandeviç mi, sandöviç mi?

Sandviç nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre sandviç mi, sandeviç mi, sandöviç mi?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de 'sandviç'dir. Sandviç mi, sandöviç mi, sandeviç mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçede bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘sandviç’dir.

SANDVİÇ NE DEMEK: İki ince ekmek dilimi arasına tereyağı, peynir, sucuk vb. konularak hazırlanan yiyecek anlamındadır.

SANDVİÇ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin sandviç mi, sandeviç mi, sandöviç mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı sandviç şeklinde olmalıdır.

sandöviç (Yanlış kullanım)

sandeviç (Yanlış kullanım)

sandviç (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Büfeden iki tane karışık sandviç sipariş ettim.”