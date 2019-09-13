Şanışer’den FETÖ’cü ve PKK’lı ithamlarına yanıt

Şanışer ile 16 arkadaşının imzasının bulunduğu Susamam şarkısı, geçtiğimiz 10 güne damgasını vurmuştu. Doğa, insan hakları, kadın hakları, hayvan hakları, sokak, İstanbul, trafik gibi toplumsal konular ile ilgili sözlerin yer aldığı ve kısa sürede devasa bir dinlenme rakamına ulaşan Susamam konuşulmaya devam ediyor. Bu süreçte şarkıda yer alan isimlerle ilgili FETÖ’cü ve PKK’lı olduklarına dair ithamlar yapıldı.

Bugün askerliği sona eren şarkının mimarı Şanışer, iddialara Twitter’dan cevap verdi. Şanışer’in attığı tweet şöyleydi:

Şanışer, bu tweet’inin ardından Aşılmaz Yollar isimli şarkısından da bir bölüm paylaştı. “IQ'su Clash of Clans oynamaya bile yetemeyecek ‘stratejistler’ buyursunlar bu sözlerimizi de analiz etsinler” notuyla paylaşılan bölümde şöyle deniliyor: