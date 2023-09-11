Şanlıurfa’nın simgesi Urfa Kalesi yeniden ziyarete açılacak

Şanlıurfa'nın simgesi Balıklıgöl Yerleşkesi'nin üst kısmında yer alan tarihi Urfa Kalesi, beş yıl aradan sonra yeniden ziyarete açılacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, yenileme ve kazı çalışmalarının devam ettiği tarihi Urfa Kalesi’nde incelemelerde bulundu. Urfa Kalesi Kazı Başkanı Prof. Dr. Gülriz Kozbe ile görüşen Şıldak, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şıldak, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, kalenin büyüleyici atmosferinin kazı çalışmalarının ne kadar kıymetli ve önemli olduğunu gösterdiğini söyledi.

Şıldak, “Büyükşehir Belediyemizin de kalenin hemen yamaçlarında, hem şehir tarafında hem de diğer istikamette devam ettirdiği ve biten çalışmaları var. Çevre düzenlemesi ve rekreasyon alanları şehre güzellik katmış.

Burada şunu yapmak istiyoruz. Valilik desteğini de artırarak, burada yapacağımız koordinasyonla ilgili tüm kurumlarımızı, yerelde kale kazısına daha büyük destekler sağlamaları için yönlendireceğiz. Biz de Valilik olarak bütçe ayıracağız, işçi desteği sağlayacağız.

Hocamızın verdiği bilgilendirmelerle çalışmaların bir an önce hız kazanması, ilimizin turizmine katkı sağlaması noktasında gayret göstereceğiz. Kalemiz beş yıldır ziyarete kapalı. Kalemizi kısa süre içerisinde tedbirleri de alarak vatandaşlarımızın ziyaretine açacağız” diye konuştu. (DHA)