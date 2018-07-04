Şansın Tüzün: İçimde iki kadın var

Bir süre önce yeni maxi single’ı 'Avare'yi müzikseverlerle buluşturan ChanCé, ikinci klibini sözü ve müziği kendisine ait olan 'Sensizliğe Dayanabilirim-Tık' adlı şarkıya Mustafa Özen yönetmenliğinde çekti.

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Düzenlemesi Çağrı Kodamanoğlu'na ait olan şarkının Silivri Kumköy civarında çekilen klibinde 30 kişilik bir ekip yaklaşık 1,5 gün boyunca çalıştı. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim dalında öğretim üyesi olan Prof. Dr. Şansın Tüzün, hastalarını iyileştirirken ChanCé olarak da müzikseverlerle buluşuyor.

ChanCé “İçimde iki kadın var ve ikisi birbirinden besleniyor aslında. Biri hastanede hastalarıyla ilgilenen ve üniversitede öğrencileriyle olan Prof. Dr. Şansın Tüzün diğeri ise sahnedeki ChanCé” dedi.