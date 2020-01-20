Şanzıman nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre şanzıman mı, şanzuman mı?

Şanzıman nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre şanzıman mı, şanzuman mı?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘şanzıman’dır. Şanzıman mı, şanzuman mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘şanzıman'dır.

ŞANZIMAN NE DEMEK: Motorlu taşıtlarda motorun yükünü azaltarak güç aktarma organlarına veren, arabanın istenen hızda hareket etmesini sağlayan dişliler topluluğu.

ŞANZIMAN NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin şanzıman mı, şanzuman mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı şanzıman şeklinde olmalıdır.

şanzuman (Yanlış kullanım)

şanzıman (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Arabanın şanzımanından garip sesler geliyordu.”