Şanzıman nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre şanzıman mı, şanzuman mı?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘şanzıman'dır.
ŞANZIMAN NE DEMEK: Motorlu taşıtlarda motorun yükünü azaltarak güç aktarma organlarına veren, arabanın istenen hızda hareket etmesini sağlayan dişliler topluluğu.
ŞANZIMAN NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin şanzıman mı, şanzuman mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı şanzıman şeklinde olmalıdır.
şanzuman (Yanlış kullanım)
şanzıman (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Arabanın şanzımanından garip sesler geliyordu.”