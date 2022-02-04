Şapkanın 4 asırlık serüveni Rahmi M. Koç Müzesi’nde

Tarihi insanlık tarihi kadar eski olsa da bugün çoğunlukla basit bir aksesuar olarak takılan şapkaların birbirinden farklı ve nadide örnekleri Rahmi M. Koç Müzesi’nde meraklısıyla buluşuyor.

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Filmlerde, caddelerde, kartpostallarda, tarlada, savaş meydanında… Hayatın her alanında yüzyıllardır kullanılan şapkalar, günümüze kadar şekil, tarz ve renk değiştirerek ulaştı. Tarihi insanlık tarihi kadar eski olan şapkaların birbirinden farklı ve nadide örnekleri Rahmi M. Koç Müzesi'nde meraklısıyla buluşuyor. Koleksiyoner Yasemin Genç Uygur'un müzeye bağışladığı kadın şapkaları, 1890 ve 1970 yılları arasında kullanılan popüler şapka modellerinden oluşuyor. Levent Metinoğlu'nun bağışıyla müzede sergilenen erkek şapkaları da 17'nci yüzyıldaki İngiliz Kraliyet Donanma Şapkası'ndan 1911 tarihli Melon şapkaya, geleneksel Orta Asya Başlığı olarak bilinen el işlemesi Doppa'ya kadar ilgi çekici modeller ile farklı dönemlerin kültürü, inançları, yaşam biçimleri hakkında bilgi veriyor.