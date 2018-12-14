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Sarah Jessica Parker, Selahattin Demirtaş’ın öykü kitabını okuyor
Sarah Jessica Parker, Selahattin Demirtaş’ın öykü kitabını okuyor
ABD'li yıldız Sarah Jessica Parker, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın hapiste yazdığı Seher kitabıyla görüntülendi.
Kültür Sanat 14 Aralık 2018 - 12:25

Hollywood’un ünlü ismi Sarah Jessica Parker, New York’ta bir etkinlikten çıkarken şu anda hapiste olan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın hapiste yazdığı öykülerden oluşan Seher kitabıyla görüntülendi. Parker’ın kendi açtığı Sjp for Hogarth yayınevinde Türkiye’de Dipnot Yayınları etiketiyle yayınlanan Seher’in İngilizce versiyonunu bastığı ve ‘Dawn: Stories’ ismiyle okurlarla buluşturduğu öğrenildi.

Demirtaş 2016’dan bu yana Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor.

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Son güncelleme: 14:11 - 14.12.2018
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