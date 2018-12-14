Sarah Jessica Parker, Selahattin Demirtaş’ın öykü kitabını okuyor
Hollywood’un ünlü ismi Sarah Jessica Parker, New York’ta bir etkinlikten çıkarken şu anda hapiste olan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın hapiste yazdığı öykülerden oluşan Seher kitabıyla görüntülendi. Parker’ın kendi açtığı Sjp for Hogarth yayınevinde Türkiye’de Dipnot Yayınları etiketiyle yayınlanan Seher’in İngilizce versiyonunu bastığı ve ‘Dawn: Stories’ ismiyle okurlarla buluşturduğu öğrenildi.
Demirtaş 2016’dan bu yana Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor.