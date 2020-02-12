Sarah Jio’dan yeni kitap: Acı Tatlı Hayat Hikayem

Yazdığı kitaplar dünya genelinde ve Türkiye’de çok satan Sarah Jio, bu kez kendi hayatını kaleme aldı. Ünlü yazar, Türk okurlarına ithaf ettiği yeni kitabı “Acı Tatlı Hayat Hikayem”, Pena Yayınları etiketiyle kitapseverlerle buluştu.

SAHNEDE BU KEZ KENDİSİ VAR

Huzurlu bir çocukluğunun olduğunu ve yıllar içinde yaşadıklarını okuyucularıyla paylaşmak için bir sürü şey topladığını belirten Sarah Jio, hayatına, evine, gündelik yaşamına, mutfağına, ilişkilerine ve yazma tutkusuna dair tüm gerçekleri bu kitabında okuyucularıyla paylaşıyor. Okuyucularına büyük aşk hikâyeleri ve mutlu sonlar vermeyi sevdiğini dile getiren Sarah Jio, yeni kitabında kendini yazdığı için bu durumu tuhaf ve biraz da korkutucu görüyor çünkü sahnede kendisi yer alıyor.

Kitabın kapağını, Jio’nun okurları belirledi.