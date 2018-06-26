‘Saraydan Kız Kaçırma’ İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek ‘’9. Uluslararası İstanbul Opera Festivali’’ 21 Haziran - 07 Temmuz tarihleri arasında Türkiye’de ilk defa sahne alacak ünlü isimleri İstanbul’da ağırlıyor.

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9. Uluslararası İstanbul Opera Festivali kapsamında seyircinin beğeniyle takip ettiği, gelenekselleşen Mozart'ın dünyaca ünlü başyapıtı ‘Saraydan Kız Kaçırma’ ile sürecek. Geçmişten günümüze klasikleşen ve görkemli prodüksiyonuyla büyük beğeni toplayan Saraydan Kız Kaçırma operası, Yekta Kara'nın rejisiyle, Şef Zdravko Lazarov yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından 28-29 Haziran'da üst üste iki gece İstanbul Arkeoloji Müzeleri bahçesinin büyülü atmosferinde sahnelenecek.

İlk kez 1782 yılında Viyana'da izleyici karşısına çıkan eserin librettosu, C. Friedrich Bretnzer'in aynı isimli çalışmasından esinlenen J. Gottlieb Stephani'ye ait. W. A. Mozart'ın insan sevgisine, en ağır suçun bile bağışlanması motifi ile yönelmesi ve insanseverlik ilkesine Türk bağışlayıcılığını ele alan ve bu konuya vurgu yapmasıyla bilinen eser, Türk kültürü ile ilgili eserlerin en değerlisi olarak tanınmış ve dünya repertuvarlarında yerini almıştır.

Eserin kostüm tasarımı Şanda Zıpçı, koro şefi Paolo Villa, ışık Tasarımı Metin Koçtürk’e ait.