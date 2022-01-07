Sarıkamış’ta 100 yıllık acıyı dondurdular… İşte o heykeller

Sarıkamış Harekatı'nın 107'nci yıl dönümünde, 'Karı Yorgan Edenler' temasıyla donarak şehit düşen Mehmetçikler için Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin oteller bölgesinde 200 kamyon kar taşınarak heykel yapıldı

Orhan BOZKURT

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Tarihe, ‘Sarıkamış Dramı’ olarak geçen ve Enver Paşa komutasındaki binlerce Mehmetçiğin, kurşun atamadan donarak şehit düştüğü ‘Sarıkamış Harekatı’nın 107’nci yıl dönümü anma etkinlikleri devam ediyor. Sarıkamış Harekatı anma etkinlikleri kapsamında, bu yıl ‘Karı Yorgan Edenler’ teması ile kardan şehit asker heykelleri yapıldı.

1. Dünya Savaşı yıllarında ‘Sarıkamış Harekatı’nda şehit olan askerleri temsilen yapılacak heykeller için Handere Köyü’nden Kayak Merkezi Cıbıltepe’nin oteller bölgesine yaklaşık 200 kamyon kar taşındı.

10 KİŞİLİK EKİP 10 BİNLERCE ŞEHİT İÇİN KARI YORGAN ETTİ

Oteller bölgesine yeterli miktarda kar taşınmasının ardından Kars Valiliği, Sarıkamış Kaymakamlığı ve Sarıkamış Belediyesi’nin katkılarıyla, Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu, Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Muhammet Hanifi Zengin’in koordinasyonunda Erzurum, Bayburt, Muş, Ağrı ve ülkenin diğer üniversitelerinden gelen heykeltıraş ve akademisyenlerden oluşan 10 kişilik ekip, bir hafta süren yoğun bir çalışma sonucu ‘Sarıkamış Dramı’nı betimleyen kardan asker heykellerinin yapımını tamamladı.

“HEYKEL SANATININ DİLİ İLE BİR MESAJ VERMEK İSTİYORUZ”

Sarıkamış Harekatı’nda on binlerce Mehmetçiğin donarak şehit düştüğü askerleri temsilen yapılan heykeller, 8 Ocak Cumartesi günü ışıklandırılarak sergilenecek.

Heykeltraş Muhammet Hanifi Zengin, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, ‘Sarıkamış Şehitleri’ anısına heykel sanatı diliyle bir mesaj vermek istediklerini belirtti. Heykeltraş Zengin, “Sarıkamış Harekatı’nın gelecek kuşaklara anlatma, bellekte yer etme ve kültürel geleneği devam ettirmek adına mesaj vermek istiyoruz. Bu seneki heykel çalışmamızın teması ‘Karı Yorgan Edenler’ heykellerimiz, karın altında yatan şehitlerimizi temsil ediyor” dedi.

“DÜNYADA BİR İLKİ TEMSİL EDİYOR”

Alparslan Üniversitesi Öğretim Görevlisi Erhan Karadağ ise, “Bu anıt, dünyada bir ilki temsil ediyor. Çünkü eriyen bir malzemeden oluşuyor ama her yıl üstüne bir şey ekliyor. Amacı, özgürlük mücadelesi veren Türk askerinin bütün zorluklara rağmen o mücadeleden vazgeçmemesini göstermektir” diye konuştu.

Sarıkamış’ta kardan yontulan şehit anıtının açılışını açılışını 8 Ocak Cumartesi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yapacak.