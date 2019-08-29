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Sarımsak nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre sarımsak mı, sarmısak mı?
Sarımsak nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre sarımsak mı, sarmısak mı?
Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘sarımsak’dır. Sarımsak mı, sarmısak mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 29 Ağustos 2019 - 08:45

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘sarımsak'dır.

SARIMSAK NE DEMEK:

1- Zambakgillerden, 25-100 santimetre yüksekliğinde, yapraklarında, saplarında ve toprak altındaki soğanında kokulu yağ bulunan bir kültür bitkisi (Allium sativum).

2- Bu bitkinin baharat olarak kullanılan dişli bölümü.

SARIMSAK NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “sarımsak mı, sarmısak mı” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı sarımsak şeklinde olmalıdır.

sarmısak (Yanlış kullanım)
sarımsak (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Sarımsaklı bir şey yemiş herhalde, nefesi çok kötü kokuyordu.”

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