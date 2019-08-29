Sarımsak nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre sarımsak mı, sarmısak mı?

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘sarımsak'dır.
SARIMSAK NE DEMEK:
1- Zambakgillerden, 25-100 santimetre yüksekliğinde, yapraklarında, saplarında ve toprak altındaki soğanında kokulu yağ bulunan bir kültür bitkisi (Allium sativum).
2- Bu bitkinin baharat olarak kullanılan dişli bölümü.
SARIMSAK NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin “sarımsak mı, sarmısak mı” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı sarımsak şeklinde olmalıdır.
sarmısak (Yanlış kullanım)
sarımsak (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Sarımsaklı bir şey yemiş herhalde, nefesi çok kötü kokuyordu.”