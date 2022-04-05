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Sarışın olan Dua Lipa son haliyle dikkatleri çekti

Saçlarını sarıya boyatarak dikkatleri üzerine çeken ünlü pop yıldızı Dua Lipa'nın Instagram paylaşımları olay oldu.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 13:52 - 05 Nisan 2022 Güncellenme:
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Sarışın olan Dua Lipa son haliyle dikkatleri çekti

İngiliz pop şarkıcısı Dua Lipa’nın iç çamaşırına benzer kıyafetler giyerek Instagram’da paylaştığı pozlar dikkatleri çekti.

Dantelli, korseli siyah çamaşırları ve ona uygun eldivenleriyle poz veren 26 yaşındaki Lipa’nın paylaşımlarına hayranlarından yorum ve beğeni yağdı.

Son olarak 2020 yılında yayınladığı hit şarkısı Levitating’in çalıntı olduğu haberleriyle gündeme gelen ünlü şarkıcı mahkemelik olduğu olayla ilgili yorum yapmamayı seçmişti.

2022’nin başlarında, para konusunda anlaşamadığı menajeri ve ekibiyle yollarını ayıran Lipa’nın menajerliğini ise babası Dukagjin Lipa üstlendi.

Şarkıcılık kariyeri dışında iki tane de müzik şirketi bulunan pop yıldızının, Covid-19 pandemisine rağmen, iki yılda yaklaşık 1 milyar TL (50 milyon Sterlin) gelir elde ettiği iddia edildi.

 

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