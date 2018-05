Sarıyer’de Boğaz, Boğaz’da edebiyat

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Sarıyer Belediyesi 7. Sarıyer Edebiyat Günleri’ne bütün İstanbullular davet ediyor. 11-12-13 Mayıs'ta Kireçburnu Haydar Aliyev Parkı'nda gerçekleştirilecek etkinlikler, binlerce edebiyatseveri bir araya getirecek. 30 yayınevi ve 180 yazarın katılımıyla gerçekleşecek etkinliklere birçok şair, yazar, gazeteci, akademisyen ve edebiyatçıya ev sahipliği yapacak.

Bu sene düzenlenecek imza günlerinde edebiyatın öne çıkan isimleri; İnci Aral, Oktay Ekşi, Atilla Dorsay, Nebil Özgentürk, Nevşin Mengü, İrfan Değirmenci, Enver Aysever, Türkan Şoray, Kahraman Tazeoğlu, Pelin Batu, Aret Vartanyan, Ahmet Ümit olacak. Ayrıca büyük bir hayran kitlesine sahip “Leyla ile Mecnun” dizisinden tanıdığımız Burak Aksak, aynı isimli kitabını, dizinin fenomen karakterlerinden İsmail Abi'nin denize el salladığı yer olan Kireçburnu'nda sevenleri için imzalayacak. Sarıyer Edebiyat Günleri 13 Mayıs'ta Beyaz Martı Edebiyat Onur Ödülü töreninin ardından Cem Adrian konseriyle sona erecek.

ŞİİR EŞLİĞİNDE BOĞAZ TURU

7. Sarıyer Edebiyat Günleri programı kapsamında Şiir Teknesi, Rüçhan Çalışkur, Yalvaç Ural, Küçük İskender, Sezai Sarıoğlu ve Şenol Morgül'ün seslendireceği şiirlerle boğazda maviliklere açılacak.

Etkinliğe farklı ilçelerden katılacak edebiyatseverler için Üsküdar, Kadıköy ve Beşiktaş'tan kalkacak Şiir Hatları; Yunus Karabulut, Betül Dündar, Taner Cindoruk ve İbrahim Baştuğ'un şiirleriyle keyifli şiir yolculuğu yapacak.

ÇOCUKLAR İÇİN ATÖLYELER

Okurların boğaz kıyısında kitap okuma, söyleşilere katılma ve yazarlarla buluşma olanağı bulacağı Edebiyat Günleri boyunca, çocuklar için atölyeler hazır olacak.

BEYAZ MARTI EDEBİYAT ÖDÜLÜ İNCİ ARAL'IN

İmza günleri, söyleşiler, Şiir Teknesi, şiir hatları, sergi ve konserlerle renklenecek etkinliklerde Sarıyer Edebiyat Günleri ile özdeşleşen “Beyaz Martı Edebiyat Onur Ödülü” de sahibini bulacak. 2014 yılında verilmeye başlanan “Beyaz Martı Edebiyat Onur Ödülü” Yaşar Kemal, Zülfü Livaneli, Vedat Türkali ve Murathan Mungan'ın ardından bu yıl İnci Aral'ın olacak. Etkinlikte kapsamında düzenlenen “Fakir Baykurt Öykü Yarışması”nda ise ortaokul, lise ve yetişkin kategorisinde dereceye giren katılımcılar da ödüllerine kavuşacak.

BİRBİRİNDEN DEĞERLİ SANATÇILAR BULUŞACAK

“Yılın o zamanı, takvimin o günleri nihayet geldi. Yeniden harflerin, kelimelerin, güzel sözün, güzel yazının güzel eserlerin boğaz kıyısındaki geleneksel dansının keyfini yaşamak üzere bir araya geleceğiz.” diyen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “Bu yıl da yeşil parklarımızda yazarların okurları ile buluşmalarına, kitaplarını, imzalamalarına, panellerdeki anlatımlarına, müzikle sözün, şiirle öykünün, romanla oyunun buluşmasına tanıklık edeceğiz.

Her yıl olduğu gibi yine şiir teknemiz, Boğaz'ın sularına açılacak ve yine Sarıyer'in kıyılarını yalayan dalgalara eşlik edecek edebiyat… Edebiyat Günleri'nde sanatın her dalından toplumumuzun öne çıkan isimleri Sarıyerliler ile buluşacak, kaynaşacak. Kentimizin ve ülkemizin kültür sanat takviminde artık kendisine özel bir yer edinmiş olan ‘Edebiyat Günleri'nde birbirinden özel etkinlikler ve konserler karşınıza çıkacak. Bu etkinliğin bir parçası ve destekçisi olmaktan her zaman gurur duyduğumu bir kez daha belirtir, tüm edebiyatseverleri Kireçburnu'nda buluşmaya beklerim” çağrısı yaptı.

7. SARIYER EDEBİYAT GÜNLERİ PROGRAMI

11 MAYIS 2018 CUMA

12:00: ŞİİR TEKNESİ

Yalvaç URAL

Sarıyer Belediyesi Gençlik Eğitim

Merkezi Öğrencileri (SAGEM)

14:00: SÖYLEŞİ

Ahmet ÜMİT

“Vicdanın En Etkili Biçimi – Edebiyat”

16:00: SÖYLEŞİ

Nedim GÜRSEL “Seyahat ve Edebiyat”

17:00: ŞİİR TEKNESİ

Küçük İSKENDER

19:00: KONSER

Erdal GÜNEY

12 MAYIS CUMARTESİ

13 MAYIS PAZAR

12.00: ŞİİR TEKNESİ Sezai SARIOĞLU-Emin ŞİR- Şenol MORGÜL ve Orkestrası

14.00: SÖYLEŞİ Nevşin MENGÜ “Savaş ve Edebiyat”

16.00: SÖYLEŞİ İnci ARAL “Edebiyatımızda İnci Aral” Sunuş: SADIK ASLANKARA 17.00: FAKİR BAYKURT ÖYKÜ YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ

17.30: BEYAZ MARTI EDEBİYAT ONUR ÖDÜLÜ İNCİ ARAL

18.00: KONSER CEM ADRIAN

ŞİİR HATLARI

11 MAYIS CUMA

ŞİİR DİNLETİSİ:YUNUS KARABULUT

BEYKOZ KALKIŞ SAAT I: 13:00 – DÖNÜŞ SAAT I: 16:30

12 MAYIS CUMARTESİ

ŞİİR DİNLETİSİ: BETÜL DÜNDER

KADIKÖY KALKIŞ SAAT İ: 12:00 – DÖNÜŞ SAAT İ: 17:30

13 MAYIS PAZAR

ŞİİR DİNLETİSİ: TANER CİNDORUK

BEŞİKTAŞ KALKIŞ SAATİ: 12:30 – DÖNÜŞ SAATİ: 17:30

ŞİİR DİNLETİSİ: İBRAHİM BAŞTUĞ

ÜSKÜDAR KALKIŞ SAATİ: 15:00 – DÖNÜŞ SAATİ: 19:30