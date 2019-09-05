Şarj nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre şarj mı, şarz mı?

Şarj nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre şarj mı, şarz mı?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘şarj’dır. Şarj mı, şarz mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘şarj'dır.

ŞARJ NE DEMEK: Yükleme.

ŞARJ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “şarj mı, şarz mı” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı şarj şeklinde olmalıdır.

şarz (Yanlış kullanım)

şarj (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Yeni aldığı telefonunun şarj ömrü çok uzun.”