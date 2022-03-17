Şarkı çalmakla suçlanan Ed Sheeran’a 5 milyon sterlin

Ünlü şarkıcı Ed Sheeran'ın telif hakkı nedeniyle mahkemelik olan şarkısı "Shape of You", ona yılda 5 milyon sterlin kazandırıyor.

Sozcu.com.tr

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31 yaşındaki İngiliz şarkıcı Ed Sheeran, intihal yapmakla suçlandığı şarkısından tam 5 milyon sterlin kazanıyor. Şarkı yazarları Sami Chokri ve Ross O’Donoghue ise Sheeran’ın popüler şarkısındaki bazı bölümlerin kendi şarkıları “Oh Why”dan kopyalandığını iddia ediyor.

Sheeran’ın kazandığı 5 milyon sterlin’lik ücret daha da yüksek olabilirdi, ancak yapılan ödemelerin yaklaşık yüzde 10’u donduruldu. Performing Rights Society, 2018’de başlayan “intihal” iddialarıyla çıkan anlaşmazlık sonucunda belirli ödemeleri askıya aldı.

SHEERAN İDDİAYI REDDEDİYOR

Müzik uzmanları ise farklı görüşlere sahip. Adli müzikolog Anthony Ricigliano, dün mahkemeye, “Shape Of You”nun “ayırt edici farklılıkları” olduğunu söyledi. Ricigliano, iki şarkı arasındaki benzerliklerin “kopyalamadan” kaynaklanma olasılığının düşük olduğunu belirtti.

Ancak başka bir müzikolog Christian Siddell ise, “Şarkının bağımsız olma olasılığı… son derece olasılık dışı” dedi.

Sheeran ve ortak yazarları ise kopyalama iddialarını reddediyor. Söz konusu dava henüz devam ediyor.

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