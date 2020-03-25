Sarp Akkaya’dan Robert Downey Jr.’a ‘Evde kal’ çağrısı

Ferhat ile Şirin, Kurşun, Muhteşem Yüzyıl, Ezel gibi dizilerde başarılı bir performans sergileyen Sarp Akkaya corona virüsü salgını sebebiyle dışarı çıkmıyor. Akkaya, salgın ile ilgili Twitter’dan dünyaca ünlü meslektaşı Robert Downey Jr.’a seslenerek, “Evde kal” çağrısında bulundu.

‘İLLAKİ İŞİMİZE DÖNECEĞİZ’

Akkaya’nın Sherlock Holmes ve Iron Man gibi filmlerde başrolü üstlenen isme mesajı şöyleydi: “Evdeyim ben set yok. Umarım sen de evdesindir. Mesleki çekişmemizi bir kenara bırakıp yazıyorum. illaki işimize döneceğiz, ama şimdilik lütfen #evdekal.”

Akkaya’nın bu esprili mesajı 2 binin üzerinde beğeni aldı.